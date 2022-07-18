Этим утром H&M Group выпустили официальное заявление о том, что компания прекращает работу в России — спустя почти полгода после закрытия магазинов. Причинами названы «операционные сложности и непредсказуемое будущее». Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора компании Хелены Хельмерссон, которое было опубликовано на сайте.

«После тщательного рассмотрения ситуации мы считаем невозможным продолжение работы в России в сложившихся обстоятельствах. Мы глубоко опечалены тем, как это отразится на наших коллегах и очень благодарны за их упорную работу и самоотдачу. Также мы хотим поблагодарить наших покупателей за поддержку», — сказала Хельмерссон.

Компания обещает оказать поддержку сотрудникам «наилучшим из способов», а сокращение операций и уход с рынка сделать «ответственным». Магазины H&M на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов.

H&M Group «пришли» в Россию в 2009 году. Холдингу принадлежит не только магазины H&M, но и бренды COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound. Перед окончательным уходом с рынка компания планирует временно открыть свои магазины для короткой распродажи оставшихся товаров.