Один из ведущих российских розничных ритейлеров в сегменте одежды Concept Group объявил о масштабной ликвидации старых коллекций. В ликвидацию включены более 14 тыс. наименований. При этом значительную долю – около 80% – занимает детская одежда и аксессуары бренда ACOOLA.

В ликвидации участвуют остатки коллекций 2020–2021 годов, а также часть коллекции 2022 года. Список товаров сформирован в зависимости от текущих сезонных потребностей покупателей и на основании позиций, чаще всего присутствующих в корзине.

До конца сентября покупатели могут приобрести товары трех брендов – детской одежды ACOOLA, женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie – со скидками от 50 до 90%. В частности, на все товары из коллекций 2020 года установлена фиксированная стоимость – 499 рублей.

Ликвидация старых коллекций распространяется на все каналы продаж Concept Group – приобрести товары со скидками уже можно в физических магазинах во всех регионах присутствия компании. Для информирования покупателей товары, участвующие в ликвидации, в офлайн-магазинах выделены специальными POS-материалами. Кроме того, покупатели смогут обратиться за консультацией к сотрудникам магазинов. «С весны мы активно предпринимаем различные меры, чтобы наши покупатели могли в любой момент приобрести необходимую одежду и обновить гардероб по доступным ценам. В ликвидацию вошли товары, не теряющие актуальность несколько сезонов подряд и с помощью которых можно создать продуманные и универсальные образы для разных случаев жизни. В сегодняшних условиях это приобретает особое значение, позволяющее совершать разумные покупки. Добавлю, что управление товарными запасами – важнейший фактор эффективности для любой розничной компании. Таким образом, ликвидация старых коллекций позволит нам оптимизировать рост и прибыльность в долгосрочной перспективе», – прокомментировала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.