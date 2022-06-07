Российский розничный ритейлер в сегменте одежды Concept Group запустил конкурс по поиску fashion-дизайнеров Raskroi Design Talent.

Как говорится в сообщении компании, победители получат денежные призы и по решению экспертной комиссии – возможность пошива капсульной коллекции с последующей продажей в собственных шоу-румах и онлайн-каналах компании.

Конкурс Raskroi Design Talent – часть стратегии по непрерывной трансформации брендов компании с учетом меняющихся потребностей покупателей. Главная задача – найти и поддержать талантливых fashion-дизайнеров и конструкторов, а также привлечь их к участию в крупных проектах ритейлера.

Конкурс пройдет в несколько этапов. В рамках отборочного этапа участникам необходимо до 23 июня подать заявку на сайте www.raskroi.space/raskroidesigntalent и выполнить творческое задание. В качестве творческого задания дизайнерам требуется подготовить три коллажа по трендам в дизайне детской или женской одежды для сезона Осень-Зима 2022/2023. В номинации «Детская одежда» заявки принимаются в следующих категориях: «Коллекция на каждый день», «Праздничная коллекция» и «Школьная коллекция». В номинации «Женская одежда»: «Коллекция на каждый день», «Вечерняя коллекция» и «Белая рубашка».

Участники должны владеть графическими программами, основами конструирования и моделирования, а также базовыми знаниями по запуску продукта в коммерческое производство. Кроме того, они должны понимать процессы производства и изготовления изделия (в частности, знать последовательность сборки) и комбинирования тканей в одежде, правила эстетической сочетаемости материалов и фактур.

По итогам творческого задания ритейлер отберет до 50 полуфиналистов, которые будут приглашены на двухнедельный интенсив с менторами – ключевыми лицами, принимающими решения в компании. Они расскажут об особенностях работы Concept Group, проведут образовательные лекции и практический курс по созданию коммерческих коллекций одежды. В течение этого времени участники вместе с менторами доработают свои идеи и создадут полноценные капсулы в соответствии с техническим заданием.

Победители будут выбраны по итогам «живых» питчей полуфиналистов. Лучших дизайнеров и конструкторов определит комиссия, созданная из представителей компании и приглашенных экспертов в области моды и дизайна. Комиссия будет оценивать оригинальность проектов и предлагаемых решений, технику и сложность исполнения, а также эстетическую составляющую, востребованность на рынке и коммерческий потенциал коллекций.

Каждая номинация предполагает трех победителей. За первое место компания вручит 100 тыс. рублей, за второе – 70 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей.

Кроме того, компания намерена заключить контракт на производство капсульной коллекции для последующей реализации во флагманских шоурумах детской одежды Acoola и женской одежды Concept Club в Москве и Санкт-Петербурге, а также на собственных сайтах и популярных маркетплейсах. Решение о пошиве и продаже будет приниматься экспертной комиссией исходя из экономической составляющей. При производстве коммерческой капсульной коллекции участникам будет предоставлен доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе компании, а также оказана профессиональная менторская поддержка со стороны розничной сети. Для дополнительного продвижения и популяризации дизайнеров и конструкторов на вшивных ярлыках изделий будет нанесена информация о победителях.

Участники конкурса могут претендовать и на два специальных приза – дизайн-стажировку в брендах компании и стажировку в лаборатории Raskroi FABLAB по созданию цифровой одежды с использованием 3D-сканера. Также финалисты смогут принять участие в рекламных съемках брендов.

«Конкурс Raskroi Design Talent направлен на то, чтобы найти fashion-дизайнеров и конструкторов, понимающих потребности покупателей, умеющих анализировать рынок и быстро выводить продукт на рынок. Нам важно открыть новые имена людей, которые чувствуют образ жизни современного человека и которым интересно влиять на изменения в отрасли. Конкурс позволит повысить уже имеющиеся знания, наглядно пройти путь от идеи до запуска продукта в производство, получить новые связи в профессиональном сообществе и понять, чем живет индустрия», – отметила генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.