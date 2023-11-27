Ведущий консультант шоурума ERD дизайнер одежды и художник моды Дмитрий Кустиков выпустил новую демисезонную коллекцию, сообщает компания.

В своей работе дизайнер обращается к молодому поколению и анализирует вопросы ментального здоровья, изучает важность личного ресурса человека и окружения, позволяющего ему преодолевать препятствия: «В сложные времена молодые люди особенно часто сталкиваются с экзистенциальным кризисом, изначально выдаваемым за депрессию, но медленно в неё переходящим. При внешнем полном благополучии ментальный образ деградирует, в сумасшедшем информационном фоне, токсичном воспитании и постоянном чувстве напряжения Дамоклов меч «обязанности» быть видимым в обществе продвижения и успешным приводит к внутренней пустоте и разочарованию в жизни».

ERD («Выставка российских дизайнеров») – профессиональный российский оптовый шоурум, нацеленный на создание оптимальных условий для развития бренда и формирование новых каналов коммуникаций с профессионалами мира моды. Адрес: г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 3а, стр. 1, 6-й этаж (м. «Электрозаводская»).