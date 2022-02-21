Раф Симонс представил свою коллекцию сезона осень-зима 2022/2023. Главным источником вдохновения дизайнера стала картина Питера Брейгеля «Нидерландские пословицы» и непосредственно ее герой в синей накидке – Симонс переосмыслил капюшон плаща персонажа и представил ряд замысловатых головных уборов в новой коллекции, пишет Vogue UA.

Модели ходили по подиуму в чепчиках, атласных легинсах, кожаных брюках, заправленных в высокие сапоги и бомберах с оборками и дутыми воротниками в стиле 1559. Главным принтом коллекции стал tromp l'oeil – аллюзии на тему тела появились на кейпах, пальто и шерстяных накидках. Ещё одной интересной деталью стали серьги в виде целующихся скелетов – они сопровождают каждую коллекцию Симонса.

Дизайнер продолжает последовательно стирать гендерные границы, предлагая похожие модели для мужчин и женщин. Это особенно прослеживается в шляпах, кожаных пальто и фирменных куртках-бомберах бренда. Они представлены как в классических силуэтах, так и в виде удлиненных до пола моделей.

Цветовая гамма новой коллекции Raf Simons получилась неожиданно сдержанной: в коллекции много черного. Он, впрочем, акцентирован всполохами бирюзы, ярко-красного, неонового зеленого и апельсинового. В последних двух оттенках сделаны рюкзаки со «шлейфами» из атласной тафты, отмечает Harper’s Bazaar.