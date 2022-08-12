Бренд LIMÉ показал новую осеннюю коллекцию Basic, главной темой которой стал стиль преппи. Дизайнеры переосмыслили униформу студентов частных колледжей, которая предстает в актуальных силуэтах, материалах и неожиданных сочетаниях.

Ключевыми образами капсулы стали костюмы анатомичного кроя и платья с фигурными вырезами и завязками. Традиционные форменные блейзер и юбка в складку в дропе выполнены из главного материала осени — экокожи. Блейзер превратился в укороченную куртку-рубашку, а юбка — в юбку-шорты в длине микро. В актуальной кроп-версии представлены также джемперы с косами.

Большое внимание в коллекции уделено рубашкам: в нее вошли модели разных фитов, в том числе со съемным узким галстуком — ключевым аксессуаром наступающего сезона. Вместе с блейзером X-силуэта, укороченными брюками или шортами они создают современную версию офисного или университетского дресс-кода.

Брючные костюмы с галстуками, плиссированные юбки и другие мастхэвы в новой осенней коллекции LIMÉ

Основные цвета коллекции — белый, черный, темно-синий и кэмел. Классические составляющие стиля преппи дополнены неожиданными сочетаниями: блузками из полупрозрачной струящейся ткани с бантами и акцентными рукавами. Большой блок коллекции составляют модели в леопардовом принте, которые стилизованы либо с формальными костюмами, либо с потертыми джинсами и бейсболками с вышивкой в ретростилистике — как напоминание о том, что новизну и свежесть можно найти в чем-то давно знакомом и привычном, достаточно поменять угол обзора. В поддержку темы юношеского бунтарства работают джинсы с разрезами под задними карманами, футболки с контрастным кантом и гранжевыми принтами и тельняшки-поло. Новинки уже представлены в магазинах бренда и онлайн.