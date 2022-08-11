Российский бренд Radical Chic и Музей русского импрессионизма выпустили совместную лимитированную коллекцию аксессуаров, вдохновлённую работами художников-импрессионистов, сообщает компания.

В релиз вошли платки из хлопка, косметички и футляры для очков. В основе художественной композиции – футуристическое здание музея и импрессионистические мотивы. Дизайнеры Radical Chic остановили выбор на «летних» работах из собрания музея – «Гиацинты ночью» Михаила Шемякина и «Лето» Николая Богданова-Бельского. Чёткие линии почти зеркальной поверхности здания из перфорированного металла контрастируют с цветами, выполненными в живописной технике. Гармония, построенная на этом контрасте, подчёркивает характер музея, в котором соединяются классическое искусство и современный подход.

Аксессуары выпущены ограниченным тиражом и доступны в сувенирном магазине «Серовин и Коров» на первом этаже Музея русского импрессионизма, а также на сайте store.artlebedev.ru/rusimp/.

Музей русского импрессионизма – современный частный музей в Москве, открытый в 2016 году на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

Компания Solstudio Textile Group работает в сфере текстиля более 20 лет. Solstudio Textile Group – это три взаимосвязанных подразделения: Solstudio Textile Design – студия текстильного дизайна, создаёт текстильный паттерн и продаёт в 30 странах мира; Solstudio Industry – фабрика цифровой печати на ткани; Radical Chic – бренд аксессуаров.