Американский спортивный экипировщик Nike сообщил, что уходит с российского рынка и не планирует открывать магазины, которые, по имевшейся ранее информации, были закрыты «временно».

«Nike Inc. решила покинуть российский рынок. Следовательно, Nike.com и мобильное приложение Nike не будут доступны в данном регионе. Магазины Nike, которые недавно временно закрылись, не откроют свои двери», – проинформировала группа на своем российском сайте.

Компания не стала подробно объяснять, почему приняла такое решение, заявив лишь, что «в последнее время Nike не может гарантировать доставку товаров российским покупателям». Соответственно, ранее сделанные заказы были аннулированы, уплаченные средства будут возвращены.

Все свои находящиеся под прямым управлением 116 российских магазинов группа закрыла в начале марта. 25 мая Nike сообщила о приостановке продаж в магазинах-партнерах и о прекращении сотрудничества с российскими розничными ритейлерами. Зарплаты сотрудникам по-прежнему выплачивались.