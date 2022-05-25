Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России. Об этом сообщают «Ведомости».

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group – компанией, которой принадлежит самая большая сеть магазинов бренда в России. Это следует из письма президента IRG Тихона Смыкова своим сотрудникам.

Он пояснил, что из-за санкций компания больше не сможет поставлять продукцию Nike в Россию, поэтому по мере исчерпания товарных запасов магазины под этим брендом будут закрываться.

«Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», – резюмирует он.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила новость. По ее словам, товар у них уже находится в дефиците, а поставки были приостановлены. В текущих реалиях поддерживать работу монобрендовых магазинов невозможно, поэтому их придется закрыть. При этом Семушина отказалась комментировать отношения с производителем.

В начале марта Nike прекратила продажу своих товаров в России на фоне военных действий в Украине. В компании также сообщили о намерении передать $1 млн Детскому фонду ООН и Международному комитету спасения.

При этом некоторые магазины бренда все же продолжали работать в России. Производитель пояснил, что речь идет о торговых точках, «принадлежащих независимым партнерам». Теперь закроются и они.

Представитель американского ретейлера сообщил «Ведомостям», что Nike приняла решение не продлевать существующие деловые взаимоотношения и не вступать в новые из-за операционных сложностей. Франчайзинговый договор и срок лицензии у UP& Run и «АЗ Спорт» (входят в IRG) заканчивается 26 мая.

Inventive Retail Group управляет 36 монобрендовыми магазинами Nike в России, девять из которых временно не работают.