Два российских бренда — модный дом Mastersuit и ювелирная компания Epic Jewellery — объявили о начале сотрудничества, результатом которого стала коллекция смокингов, расшитых драгоценными камнями, и особые bespoke запонки.

Первые в мире bespoke запонки-конструктор Epic X Mastersuit – это аксессуар для рубашки, в котором можно персонализировать буквально каждый элемент. Заказчик может выбрать на свой вкус цвет золота и титана, центральный драгоценный камень, дополнить наборную конструкцию паве, закрепляющие ее винты бриллиантами, а поверхность украсить инициалами – количество возможных вариантов насчитывает несколько сотен.

Стоимость базовой версии таких запонок начинается от 100 000 руб. и может достигать несколько миллионов.

Ателье Mastersuit, существующее на российском рынке уже 25 лет, использует в пошиве костюмов одни из самых дорогих тканей в мире от бельгийской фабрики Scabal и от английской фабрики Holland & Sherry, в том числе с бриллиантовой, алмазной, жемчужной и сапфировой крошкой, а также ткани с вплетением золотой и серебряной нити.

Ювелиры Epic Jewellery расшили коллекцию смокингов драгоценными камнями. Вместе с дизайнерами Mastersuit они придумали, как расшить камнями ткань и сделать их элементами сложных вышивок. Кроме того, бриллиантами по ткани можно вышить и свои инициалы.