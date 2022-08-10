Один из ведущих российских розничных ритейлеров в сегменте одежды Concept Group подвел итоги конкурса по поиску fashion-дизайнеров RASKROI DESIGN TALENT. Комиссия, созданная из представителей компании и приглашенных экспертов, выбрала 8 победителей.

В номинации «Детская одежда» первое место заняла Арина Штольц. Источником вдохновения ее коллекции послужили дворы спальных районов и ЖЭК-арт – народное явление по наведению уюта за счет подручных средств. Дизайнер разработала функциональные и универсальные вещи для детей. При этом были переосмыслены главные атрибуты ЖЭК-арта и созданы авторские принты с героями этого явления. Это – шинозавр, лебедь из покрышек, робот из банок, солнце из пластиковых бутылок, грибы из эмалированных тазов. Таким образом, коллекция создает настроение веселья.

Второе место завоевала Кира Орлова, которая разработала школьную коллекцию с фольклорными мотивами. Дизайнер использовала простую цветовую палитру для создания классических образов. При этом главной изюминкой стали аксессуары, которые выполнены в сказочных мотивах. В частности, ободок для волос, платок в нагрудный карман, съемная юбка, сумка, съемные воротники и манжеты. Таким образом был решен вопрос эстетики с учетом существующих официальных требований к школьной форме.

Третье место поделили два участника – команда CCAF*lab (Иван Фролов и Леонид Белогуров) и Ольга Муратова. Команда CCAF*lab разработала технологичную коллекцию одежды с широким силуэтом, адаптированную для любого типа фигуры. Это – худи-дождевик, флисовая кофта, футболка, дутые шорты, жилет, съемный капюшон, юбка и пр. Основная часть коллекции выполнена из легкой ветро- и влагозащитной ткани, а широкий крой не стесняет движения. Ольга Муратова разработала коллекцию одежды, в основу которой легли любимые детьми динозавры. Помимо авторских принтов, в одежде используются разнообразные нашивки и гребни, имитирующие образ динозавра.

В номинации «Женская одежда» первое место заняла Валерия Алина с базовой коллекцией, которая при необходимости легко трансформируется в fashion-коллекцию. В частности, базовое платье-футляр можно дополнить топом с объемными рукавами для создания вечернего образа. Также дизайнер предложила сочетания нескольких фактур в одном изделии (например, использование лицевой и изнаночной сторон ткани).

Второе место было отдано Евгении Кудрявцевой. При разработке коллекции она использовала два кинематографических образа – стиль преппи (американского колледжа) и стиль драма. Настроение подчеркивается за счет цветов и орнаментов, также детально проработана возможность комбинации образов.

Третье место завоевала Надежда Львова-Аксамит. Опираясь на тренд осознанного потребления, дизайнер разработала коллекцию белых рубашек-трансформеров. В частности, достаточно отстегнуть рукава, и белая классическая рубашка становится новым предметом гардероба.

Все победители получат денежные призы – за первое место компания вручит 100 000 рублей, за второе – 70 000 рублей, за третье – 50 000 рублей. Также компания отошьет выбранные коллекции и представит для продажи в собственных шоурумах и онлайн-каналах.

Отдельно компания выделила еще двух дизайнеров, которые получат специальные призы. Это – Ксения Лазаренко и Анастасия Малкова.

Ксения Лазаренко разработала коллекцию с авторскими принтами по мотивам русских орнаментов, которые по своей наивности напоминают детские рисунки. При создании принтов были разработаны 9 персонажей, среди них – лошадки, собачки, курочки, рыбки. Дизайн основан на функциональности и эстетике, которая создает атмосферу игры и развивает воображение. Компания планирует запустить данные принты с продажами во всей розничной сети.

Анастасия Малкова представила школьную коллекцию, добавив настроения в классические образы и подчеркнув индивидуальность за счет необычных конструкций. В их числе – рубашка-трансформер с отстегивающимися рукавами, жилетка-манишка, рубашка с рукавами на запах и пр. Компания также планирует запустить данную коллекцию с продажами во всей розничной сети.

«Запуская конкурс RASKROI DESIGN TALENT, мы хотели найти и поддержать молодых fashion-дизайнеров и конструкторов, а также привлечь их к участию в наших крупных проектах. И нас впечатлил серьезный уровень подготовки и вовлеченности участников в рабочие процессы компании. Сегодня мы объявили имена дизайнеров, чьи коллекции можно будет купить в наших магазинах уже в этом году. Решение о масштабировании мы примем по итогам продаж. Но мы точно планируем продолжать работать с молодыми дизайнерами, чтобы вместе влиять на изменения в отрасли и не бояться открывать новые имена», – прокомментировала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.