1 октября 2022 года в торгово-развлекательном центре «Zеленопарк» команда универмага «Телеграф» открыла модный квартал с российскими дизайнерскими брендами, сообщает компания.

Креативное пространство со смелыми архитектурными решениями занимает более 3000 квадратных метров, на которых представлены одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия и товары для дома более 80 локальных брендов, как уже известных, так и начинающих дизайнеров: Chaika, Mollis, Imocean и других.

«Мы открыли знаковый загородный проект, который станет местом притяжения для жителей Зеленограда и окрестностей. В универмаге будут не только продавать модную одежду, но и устраивать ярмарки, концерты и open-air вечеринки. В оформлении универмага широко использовано вдохновляющее современное уличное искусство, созданное известным художником Александром Волковым при поддержке галереи ArtWKND», – рассказывает Николай Лаврентьев, один из основателей универмага «Телеграф».

«Универмаги «Телеграф» всегда разные и каждый раз для нового универмага мы подбираем бренды, которые будут наиболее интересны в данной локации. Также и сейчас мы подобрали ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома, который, на наш взгляд, будет наиболее востребован. Особое внимание мы уделим детским дизайнерским брендам, так как понимаем, что в «Zеленопарк» приезжают многие семьи с детьми», – отметил Николай Константинов, основатель универмага «Телеграф».

В универмаге представлены бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других регионов. Важной особенностью является еженедельное обновление коллекций.

«Пространство создано в виде городского квартала с широкими улицами, деревьями и местами отдыха. В ближайшем будущем в центральной части универмага будет открыто кафе. Высокие стеклянные потолки обеспечивают естественный солнечный свет. Для дизайнеров созданы максимально комфортные условия аренды, – комментирует Максим Аринич, директор департамента лизинга ТРЦ «Zеленопарк».

Универмаг «Телеграф» представлен также в Ростове-на-Дону, в ТЦ «Сокольники» и ТЦ «Афимолл Сити» в Москве.

ТРЦ «Zеленопарк» – региональный торгово-развлекательный центр в Зеленограде, расположенный в 18 км от МКАД. Площадь торгового центра – более 140 тысяч квадратных метров.

Универмаг «Телеграф» – дизайнерское пространство, где представлены более 80 актуальных российских и зарубежных дизайнерских брендов одежды, обуви и аксессуаров: Chaika, Imocean, Urbantiger, Long River, Darsi.studio, Levitacia, Scandalis и другие.