Чувашский институт культуры и искусств совместно с Домом дружбы народов организовал выставку лучших изделий кафедры народного художественного творчества.

Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Предметы чувашской культуры, изготовленные преподавателями и студентами кафедры — это всегда богатая экспозиция декоративно-прикладного искусства.

В экспозиции представлены лучшие творческие работы преподавателей и студентов кафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств – порядка 200 экспонатов, выполненных в различных техниках: канзаши (рукоделие из атласных лент), кинусайга, ниткография, декупаж, панно из пряжи, чувашские национальные женские головные уборы, скульптурный текстиль.

Открытие выставки состоялось на площадке Дома дружбы с участием заместителя министра культуры Чувашии Георгия Богуславского. «Сегодняшний парадный выход из стен Института культуры именно в Дом дружбы позволяет таким образом показать всем национально-культурным объединениям духовное наследие чувашского народа. Это очень ценно для нас. Хотелось бы поблагодарить Институт за вклад в профессиональное искусство, привитие студентам высших уровней мастерства», – обратился ко всем присутствующим Георгий Богуславский.