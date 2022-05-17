Американская актриса и модель Зои Кравиц, дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, будет представлять часовой бренд Omega.

В дебютной рекламной кампания девушка демонстрирует элегантные часы Omega Constellation Quartz. Модель представлена с 28-миллиметровым корпусом и браслетом из нержавеющей стали, а фиолетовый циферблат декорирован бриллиантами.

«Мне нравится авантюрный дух Omega. Готовность рисковать и пробовать что-то новое, не жертвуя целостностью бренда. Это редкость, и я счастлива и горжусь тем, что являюсь частью этой семьи», – поделилась Зои.

Зрителям Кравиц известна по сериалу «Большая маленькая ложь», картине «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и новому «Бэтмену». В этом году она работает над первым фильмом в качестве режиссера. В Pussy Island снимаются Ченнинг Татум и Наоми Аки.