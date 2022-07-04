Журналист и телеведущая Мария Командная запустила собственный бренд косметики Superbanka. Над созданием марки девушка работала вместе с косметическим химиком Катериной Карповой.

«Superbanka стала косметикой для всех нас — активных людей с не менее активной жизненной позицией. На фотографиях на нашем сайте нет профессиональных моделей — зато вы увидите предпринимателей, участников рейтинга Forbes "30 до 30", триатлетов-любителей и просто очень клевых ребят. Для таких ребят мы и сделали "Супербанку"», — поделилась Мария.

В первом дропе марки представлены как уходовые, так и декоративные продукты. Среди них — увлажняющий крем для лица и мицеллярная вода. В составе — церамиды, гиалуроновая кислота, центелла азиатская, пребиотики, витамины и масла.

Также в коллекции есть декоративный тинт. Изначально помада зеленая, но на губах она приобретает розовый цвет. Его оттенок зависит от pH ваших губ (содержания естественной кислоты и щелочи). Тинт слегка увеличивает губы и держится целый день.