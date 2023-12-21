Модели из новой коллекции Soft & Spicy, вдохновлённые чёрно-белым кино и духом нового ар-деко, отличает гармония чистых линий и точных пропорций, сообщает компания.

В коллекцию вошли удлинённые топы и платья миди с U-образным вырезом и сборкой по боковым швам, платья из неопрена в пол в чёрном и красном цветах, брючные костюмы мужского стиля в чёрном и молочном цветах, бархатный костюм в пижамном стиле – струящийся жакет и свободные брюки в оттенках серого жемчуга и чёрного. Детали: натуральный шёлк, металлический блеск платины и винтажного золота, британские и испанские полуматовые пайетки в сливочных, бирюзовых, серебристых, черных оттенках и цвете серого льда.

Бренд Soft & Spicy предлагает сезонные и капсульные коллекции с акцентом на натуральные материалы – лён, хлопок, шёлк, шерсть и кашемир, обеспечивая бескомпромиссное качество. Название бренда символически воплощает двойственность жизни современной женщины: Soft (мягкий) и Spicy (острый).