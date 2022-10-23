Компания Alrosa Diamonds представила новую коллекцию помолвочных колец «What is Love». В нее вошли различные вариации украшений с фактурными элементами и драгоценными бриллиантами, олицетворяющие все главные свадебные тренды сезона.

Например, кольцо с двумя бриллиантами Toi et Moi — похожее носила Жаклин Кеннеди. Или модель Eternity Ring с переливающейся бриллиантовой дорожкой, как у Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Софии Копполы.

Также в «What is Love» вошли кольца-«пружинки», инкрустированные парой крупных бриллиантов, которые соединяет переливающаяся дорожка с паве, и кольца-«подушки» — отсылка к одному из наиболее смелых западных трендов помолвочных колец. В объемном бэнде 750-й пробы утоплен аккуратный драгоценный камень овальной огранки или «ашер».

Кроме того, в новой коллекции есть серьги (кольца-дорожки, многоярусные «капли», подвески с бриллиантовой инкрустацией), теннисное колье, вдохновленное эстетикой «старых денег», и бриллиантовое ожерелье, навеянное образами Грейс Келли и Одри Хепберн.