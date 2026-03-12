Санкт-Петербург продолжает укреплять статус культурной и креативной столицы России. В сердце города, в легендарном Большом Гостином Дворе на Невском проспекте, открылось новое модное пространство — «Галантерея», объединившее лучших дизайнеров и ремесленников Северной столицы.

Это не просто мультибрендовый магазин, а целая экосистема локальной моды, где история встречается с инновациями, а культурный код Петербурга звучит в современной интерпретации.

“Лаконичная эстетика, качественный крой и характерная “петербургская сдержанность» стали фундаментом новой площадки. Мы хотели создать место, где местный продукт будет восприниматься как fashion statement, а не компромисс”, — отмечает Любовь Цымбалова, основатель бренда SLAD.

Экспозиция «Галантереи» собрана так, что каждая коллекция дополняет другую:

Аксессуары с душой — сумки из гобелена и натуральной кожи, переосмысливающие традиционные техники.

Деловая женственность — элегантные образы для уверенных горожанок, сочетающие комфорт и статус.

Мужская сила — лаконичная, но выразительная одежда с характером.

Детская линия — нежная и романтичная одежда для маленьких петербуржцев.

Авторская бижутерия — финальный штрих, превращающий любой образ в завершённый.

«Галантерея» — ещё одно доказательство того, что мода в Петербурге становится частью культурной идентичности, а не просто витринным явлением. Формат кластера позволяет брендам говорить со своей аудиторией напрямую, а покупателям — открывать новые смыслы в привычных вещах.