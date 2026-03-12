Решила написать, как всё было. На эту мысль натолкнул пост моего друга Антона Алфера, который во многом "виноват".

Однажды раздался звонок, и я услышала:— Здравствуйте, Елена Бадмаева? Меня зовут Ирина Ахмадулина, я личный помощник Салли Вудвард (Sally Woodward), арт-директора модного дома «Невский проспект, 21». Нас порекомендовали вам, и мы приглашаем вас на встречу в Модный дом...

Для того чтобы оценить картину - 1998 г., я закончила, 2 месяца как, Мухинское училище, и в тумбочке лежал диплом дизайнера моды, куча призов во всех конкурсах, которые только существовали, имелась жирная коса, зебровый жакет, кожаные штаны и куча энергии. "Легенькая" промышленность к этому году почила окончательно и работать было категорически негде!

Но!!! У меня есть мама, которая пнула меня после защиты диплома в 9 утра и сказала -"иди устраивайся на работу". И я ходила, каждый день слонялась по Петербургу, торчала у друзей и "искала работу", попивая кофе.

И так, пошла я на знакомство в Дом Мертенса(таких слов как собеседование и тд я не знала, так как в Мухе этому всему не учили - слишком приземленно).

Модным Домом на Невском оказался бывший, на тот момент, Ленинградский дом моделей!!! Мой родной Дом Моделей!!! И тут уже мистическое стало очевиднее - я безуспешно поступала в Муху дважды, и только третий раз для меня был абсолютно успешен, так я работала до учебы именно в этом Доме моделей, в журнале мод "Практичная мода"!! Я была ассистентом по съемкам и это было великолепно! Это была фантастическая школа жизни будущего дизайнера моды - это была истинная обитель моды!

Удивительное совпадение или зигзаги судьбы? Как так, что меня позвали туда же, но 6 лет спустя! И явно снова по работе?!

To be continued...