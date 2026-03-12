Мы долго смотрели на возможности ИИ в фотографии со скепсисом: «Ну как же, посмотрите - у людей по шесть пальцев». Еще недавно многим казалось, что нейросеть в профессии всерьез не конкурент, а разговоры о «восстании машин» - далекая фантастика. Сейчас эта уверенность уже не кажется такой незыблемой.

Своими размышлениями о роли ИИ в работе фотографа делится подиумный фотограф Дмитрий Бабушкин.

Инструменты, которые разработчики называли созданными «на основе ИИ», появились у фотографов уже давно. Где-то мы действительно видели в них почти магию, а где-то воспринимали это скорее как маркетинг. Но задача у них была вполне понятная: ускорить обработку и освободить фотографа от рутины, чтобы он мог сосредоточиться на творчестве. Быстрая ретушь кожи, выделение объектов, выравнивание горизонта, удаление лишних деталей из кадра - все это выглядело как удобный и вполне мирный союз человека и технологии. Так и могло бы продолжаться, если бы ИИ не начал создавать изображения, которые все труднее отличить от реальных фотографий. Речь, конечно, о новом поколении генеративных моделей - в частности, о Nana Banana.*

Нужны ли будут рынку фотографы, если скоро окажется достаточно ввести команду - и нужное изображение будет «нарисовано»? В репортажной фотографии ответ пока кажется очевидным: заменить человека, который фиксирует реальные события, ИИ не сможет. Но ирония времени уже в том, что появились сервисы, где искусственный интеллект «нанимает» живых людей для задач, которые сам выполнить не способен. Формулировка там почти сатирическая: «Роботам нужно ваше тело. ИИ не может потрогать траву. А ты можешь». Значит ли это, что без работы мы не останемся? Пока хочется верить, что да.

А вот в творческой фотографии человеку, похоже, придется всерьез побороться за клиента. Мы уже пережили первую волну тревоги, когда телефоны с хорошими камерами начали теснить профессиональную технику. Теперь профессии предстоит новая схватка - с куда более сильным соперником. Один из моих давних заказчиков - бренд одежды «Татьяна Ларина». Когда я решил сам проверить возможности ИИ, первой мыслью было соединить литературный образ Татьяны Лариной с одеждой бренда с тем же именем. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с творчеством Пушкина: у Татьяны Лариной не было прототипа, это во многом собирательный образ идеальной женщины поэта. Поэтому мой запрос к ИИ звучал примерно так: «Создай визуальный образ Татьяны Лариной по роману Пушкина, добавив каноны красоты начала XIX века». С первого раза, конечно, не получилось - даже в работе с ИИ есть свои тонкости и профессиональные секреты.

А дальше появилась уже наша героиня - как будто «на съемках», но в реальных платьях бренда. И именно здесь проходит новая граница профессии. Для одних фотографов ИИ станет серьезным конкурентом, а для других - инструментом. Но, возможно, главное утешение в нашей человеческой природе по-прежнему в том, что мы можем не только создавать изображения, но и жить в реальном мире - проще говоря, все еще можем выйти и потрогать траву.

*Официальное название модели Google — Nano Banana, хотя в сети нередко пишут и Nana Banana. По версии самой Google, имя появилось почти в последний момент: продактменеджер Naina Raisinghani ночью предложила шуточный коднейм, и команда сразу за него ухватилась. Название понравилось именно своей абсурдностью: в нем нет никакого скрытого технического смысла или сложной аббревиатуры. Это редкий случай, когда почти случайная шутка оказалась настолько цепкой, что превратилась в публичный бренд модели для генерации и редактирования изображений в экосистеме Gemini.