Российский кутюрный дом Yanina представил презентацию первой коллекцию домашнего текстиля. Соавтором «Yanina Home Collection» выступила Лидия Симонова, основательница компании Lid's Eventhouse.

В линию вошли салфетки, скатерти и дорожки, на которых появились фантастические рыбы, кальмары и медузы, а также цветущие сады на белом или сером фоне.

«Добрые традиции семейного и дружеского общения, прекрасных теплых вечеров с беседами, стихами и музыкой за ужином не теряются никогда – и возвращаются после любых невзгод. И, чтобы все друзья почувствовали это тепло, модный дом Yanina собрал в коллекции текстильных аксессуаров для дома самые радостные настроения и образы», – комментирует Юлия Янина.

Лидия Симонова «показала, как вещи из коллекции будут выглядеть на столах», соединив столовый текстиль «Yanina Home Collection» с живыми цветами, фарфором, разноцветными вазами и приборами из коллекции интерьерного дома That's Living.