Российская марка Chapurin представила дебютную линейку спортивной одежды. В коллекцию вошли базовые свитшоты, худи, джоггеры, шорты, футболки из натуральных тканей и анораки.

Основной акцент дизайнеры бренда сделали на крое, который призван сделать вещи максимально комфортными. Вся линия создана из натуральных тканей, которые были тщательно протестированы технологами марки: вещи почти не мнутся, не теряют формы после длительной носки и частой стирки.

В коллекции представлены вещи деликатных и легко сочетаемых друг с другом цветом – оттенков бежевого, серого, насыщенного синего и розового. Большинство моделей – унисекс, а разнообразные по объему вещи дают возможность «играть» с геометрией силуэта.

«Экспериментировать со спортивной стилистикой мы начали год назад, когда впервые представили линию домашней одежды. CHPRN – логическое развитие этого направления, которое, надеюсь, понравится нашим клиентам», – приводит РИА Мода слова Игоря Чапурина.

В продажу линия CHPRN поступит уже в начале марта этого года.