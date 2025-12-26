Каким стал для вас уходящий год? Какое событие стало самым ярким в 2025?

Я очень благодарна уходящему году. Это был год трансформации и вывода на рынок новых проектов. Главные события — запуск журнала BUSINESS CODE и международной премии «МОСТЫ БИЗНЕСА». Оба они работают на одну аудиторию — бизнесменов и топ-менеджеров, для которых рост компании и личного бренда не просто слова, а ежедневная работа. Мы не только нарастили портфель партнеров, мы привлекли компании, которые сами являются драйверами рынка в Петербурге и Москве. И, пожалуй, самое ценное — я собрала команду, с которой можно не то что на Луну — к новым бизнес-горизонтам. Команду, которая разделяет мою веру в то, что профессионализм — это и есть новая роскошь.

2. Ваше имя в последнее время все чаще звучит в контексте медиабизнеса. Выход журнала BUSINESS CODE стал заметным событием в индустрии. В чем ваше главное конкурентное преимущество перед сторожилами этого рынка и как планируете отстраиваться от конкурентов?

BUSINESS CODE — стратегически важный проект в портфеле компании. Его реализация обусловлена многими факторами, в том числе свободной нишей именно в этом сегменте глянца. Мое личное преимущество — это опыт ведения бизнеса в другой, более жесткой в финансовом плане сфере. Я сразу видела не только творческую оболочку, но и слабые места в экономике аналогичных проектов. Поэтому мой вклад — это умение превращать блестящую идею в устойчивую, прибыльную модель. Там, где индустрия часто останавливается на «красивой картинке», мы идем дальше: к P&L-отчету, к точкам роста, к измеримому результату для партнера. Наш ключевой результат измеряется не количеством гостей на вечеринке, а качеством сделок, которые заключаются в рамках нашего сообщества.

3. Вы уже 5 лет являетесь партнером в известном проекте DRESS CODE. Как оцениваете этот опыт с точки зрения предпринимателя?

Этот опыт стал для меня лучшим MBA в сфере креативных индустрий. Я благодарна ему за бесценные уроки. Самый главный из них: даже в самой гламурной сфере нельзя строить бизнес на эмоциях и личных симпатиях. Я убедилась на практике, что профессиональные границы, четкие финансовые правила и приоритет деловых интересов над дружескими — это не «жесткость», а единственное условие для выживания и роста. Именно этот опыт сформировал мое кредо: креатив без системы — это хобби. Система без креатива — это скучно. Нужен баланс, где стратегия — главный дирижер.

4. Сейчас появляется много новых медиа и премий. Как, по-вашему, выделить достойные и не растеряться при выборе?

Выживут те, кто предлагает не просто «мероприятие» или «публикацию», а ценность. Сейчас время «умной» аудитории и «умных» партнеров. Их не обманешь красивой картинкой с пустым содержанием. Мой подход — глубокая аналитика, продуманный нетворкинг, который приводит к сделкам, и бескомпромиссное качество на каждом этапе. Когда вокруг много шума, важнее всего становится сигнал. Я нацелена создавать именно такой чистый, сильный сигнал для нашей аудитории.

5. Как публичный человек в бизнесе, вы, должно быть, сталкиваетесь с хайпом, неконструктивной критикой и провокационными высказываниями? Как вы на это реагируете?

Я давно разделила для себя два типа обратной связи. Первый — от профессионалов рынка, партнеров, нашей аудитории. Его я анализирую и благодарю за него. Второй — фоновый шум, который возникает, когда вы начинаете менять устоявшиеся, но неэффективные правила. На него я не трачу ни минуты своего внимания. Моя энергия — мой главный ресурс, и я инвестирую ее только в созидание. Как показывает практика, лучший ответ — не оправдываться, а делать следующий громкий проект, который говорит сам за себя.

6. Вы известны как эффективный руководитель. На что вы делаете ставку, формируя команду для своих проектов?

Я ищу не «сотрудников», а соратников, которые разделяют мои ценности и философию «профессионализм прежде всего». Мне нужны люди с холодной головой и горячим сердцем. С холодной головой — чтобы просчитывать риски и не поддаваться эмоциям. С горячим сердцем — чтобы гореть идеей. Моя команда — это спецназ, готовый брать новые высоты и реализовывать самые амбициозные проекты.

7.Вы совмещаете в себе сразу три полноценные роли. Насколько тяжело быть одновременно собственником, генеральным директором и главным редактором?

Если честно, это единственно возможный для меня формат. Собственник — потому что я в ответе за стратегию и результат перед самой собой. Генеральный директор — потому что нужно выстраивать операционную модель, которая работает как часы. Главный редактор — потому что тональность, смыслы и эстетика проекта должны быть безупречны, и это требует личного контроля. Это не три роли, а три проекции одного принципа: если делаешь дело, нужно погружаться в него с головой и не перекладывать ключевые решения на других. Да, это требует колоссальной дисциплины и энергии, но зато гарантирует, что финальный продукт будет на 100% соответствовать задуманному видению.

8. Каков ваш следующий шаг? Куда вы ведете индустрию, на ваш взгляд?

Следующий шаг — это создание экосистемы, где медиа, события и коммерция не просто сосуществуют, а синергируют, многократно усиливая эффект друг для друга. Я перехожу к созданию долгосрочной платформы, сообщества, которое растет вместе с нами и приносит измеримую пользу участникам. Контент, который мы создаем уже становится must-read для принятия решений.

Я бы сказала так: я не следую трендам, я создаю среду, где формируются новые тренды.

9. Вы говорите о прибыльных моделях. Какой, на ваш взгляд, главный коммерческий прорыв, который вы совершили в индустрии?

Ответ прост и сложен одновременно: я показала, что элитарное событие или издание может и должно быть коммерчески успешным, а не дотационным. Я заменила модель «пригласить друзей за свой счет» на модель «создать такой продукт, за который успешные люди и бренды готовы платить большие деньги, потому что это оправдано ROI». Когда я пришла, многие верили в «престиж в убыток». Я доказала, что престиж — это когда тебя выбирают, несмотря на стоимость, потому что качество и отдача бесспорны. Это и есть настоящая, а не показная, элитарность».

10. Вы занимаетесь развитием своего бренда, это является частью бизнес-стратегии?

Это не «личный бренд» в смысле пиара. Это деловая репутация. Я сознательно выстраиваю ее как гарантию определенных стандартов: слова не расходятся с делом, партнерство прозрачно, результат предсказуем. Люди доверяют не моему «имени», а тому, что за ним стоит: системности, прямолинейности и умению доводить начатое до идеального конца. Это лучшая защита от любого фонового шума.

11. Если бы вам нужно было дать один совет тем, кто хочет повторить ваш путь в другой индустрии, что бы это было?

Совет один: займитесь делом. Глубоко изучите экономику бизнеса. Найдите слабое звено — то, что все делают «по традиции», но что неэффективно. И смело предлагайте свою систему. Вас будут недолюбливать те, кто боится перемен, и обожать те, кто ждал этих перемен. Ваша задача — слушать вторых и создавать ценность для них. Остальное — неважно.

12.Что вас двигает вперед, когда сталкиваетесь со стенами непонимания?

Вера в то, что я вижу будущее раньше, чем те, кто цепляется за прошлое. И азарт строителя. Есть невероятное удовольствие — смотреть на то, что ты построил по своим чертежам, и видеть, как это работает, растет и притягивает лучших. Это моя игра. И правила в ней — мои.

13. Что возьмете с собой в 2026, какие цели ставите и что пожелаете всем нам на новый год?

Наш главный актив на 2026 год — это качество и глубина партнерского портфеля. Мы выстроили прочные альянсы с ведущими бизнес-клубами, крупными культурными институтами, административными и экспертными сообществами в сферах от спорта до международного сотрудничества. Это фундамент для создания принципиально новой платформы сотрудничества. И, конечно, особая стратегическая задача —развитие проектов в партнерстве с инновационным центром «Сколково», который задает тон технологическому развитию страны.

Моя цель — сделать так, чтобы в следующем году словосочетание «деловое медиа» ассоциировалось не только с сухими цифрами, но и с энергией, стилем и теми самыми «мостами», которые мы строим между людьми, идеями и возможностями.

Пожелаю всем нам в новом году смелости отказываться от устаревшего, даже если оно комфортно, и видеть в каждом вызове — контур будущей победы.