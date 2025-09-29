Наблюдая за творчеством современных дизайнеров, невольно восхищаешься творческим полетом их мысли, лишенной единого стилевого стержня, увешанную вестиментарными и смысловыми контрастами. Такой тип творчества именуется эклектикой, которая на сегодня стала одним из самых популярных стилей в одежде. Даже если вы думаете, что вся эта непонятная, бессмысленная, потерявшая вкус и меру мода не властна над вами, спешу вас уверить, что вы глубоко заблуждаетесь.

Термин «эклектика» впервые появился в древнегреческой философии и означал смешение разных идей, стилей и направлений. Такие исторические события как войны, географические открытия, политические перевороты, колонизация - всегда приводили к смешению стилей. Во время освоения и захватов новых территорий странами-гегемонами культура туземцев наслаивалась на европейскую. Сначала в конце XIX века интерес к этому стилю возник у художников и архитекторов, уставших от рамок классических концепций, которые в поиске новых идей стали смешивать элементы разных стилей. Свое распространение в костюмной среде эклектика получила намного позже, лишь во второй половине XX века, благодаря молодёжной субкультуре хиппи, выступающей против общественных устоев. Комбинирование изделий в одном комплекте из разных стилевых направлений было не неосознанным созданием нового стиля, а скорее нехваткой денег и желанием удивить людей вокруг, привлечь внимание. Эклектика, допускающая абсолютную свободу комплектования предметов одежды, полностью соответствовала принципам молодежной субкультуры хиппи, протестующей против традиционных ценностей. Так, в их костюмах слились ретро, богемный, этнический стили, что ознаменовало десятилетие 1970-х и так успешно прижилось на подиуме сегодня.

Когда время больших стилей, которые длились десятилетиями, а то и веками, подошло к концу с периодом модернизма, поворотной точкой стали именно 70-е годы, позволившие нам вступить в период постмодернизма, оцениваемый как особый тип умонастроения, подошедший к концу в середине 2010-х годов XXI века, где главенствующим стилем стала эклектика.

Тогда существенно изменился характер моды, исчезло преобладание единого модного направления, и каждая группа потребителей выбрала стили, соответствующие её эстетическому мировоззрению. Мода стала средством самовыражения, растворились чёткие эталоны и правила.

В то же время появился японский легендарный кутюрье Кензо Такада, смешавший кимоно с западной одеждой и положивший начало возникновению диффузного стиля, что само по себе являлось эклектикой. Тогда его работы окрестили деструктивным кутюром, а японский подход проявлялся в объемности, безразмерности и многослойности форм.

Дальнейшее развитие производства и сокращение его сроков сделали одежду доступнее для широкого круга потребителей, что привело к формированию рынка масс-маркета. Расширение этого рынка требовало больше художественных решений в изделиях. Сформированная к 70-м годам постмодернистская культура, признающая множество различных точек зрения на единую проблему, как никогда лучше способствовала свободе творческой мысли в дизайне одежды.

В 90-е годы во время политического и экономического кризисов сформировалось новое понимание диффузии как символа протеста против роскоши. Синтез роскоши и нищеты в одежде стал символом того времени и очередным признаком постмодернизма. Эстетической нормой молодежной одежды становится непотребное озорство как категория, противоположная понятию роскоши. Протестные явления против моды были поддержаны дизайнерами, оформившими вызовы того времени в эстетику гранжа. Продолжая философию эклектики, гранж предполагает случайный выбор вещей и необычные способы ношения, небрежность и композиционное разрушение. Так, дизайнерские решения, вдохновленные тенденциями постмодернизма и приемами эклектики, абсолютно попадают в протестные настроения молодежной среды и становятся силой, способной определить направление развития вкуса поколения. Рупором эпатажной свободы стала коллекция Марка Джейкобса SS/1993 для Perry Ellis, вдохновлённая эстетикой небрежности гранжа. Столь недооцененная тогда и спровоцировавшая увольнение дизайнера, но несомненно повлиявшая на целое модное десятилетие.

Среди факторов, повлиявших на моду постмодернизма, можно отметить информационную революцию и доступный интернет в каждый дом, принесший лавину знания, а помимо прочего и возможность познания других культур и их синтез в творческой среде. Феминизм, борьба за гендерное равенство, свобода слова привели нас к оверсайз силуэту, агендерной моде, эпатажному самовыражению. Постмодернистская картина мира с разнообразием точек зрения способствует падению жестких эстетических норм, стиранию представлений о модном образе и полному вымыванию каких-либо ограничений. Все эти единицы предоставляют дизайнерам костюма огромное поле для деятельности и экспериментов, а для нас делают доступным достижение индивидуального стиля.

Хотя это явление не связано с созданием нового, традиции, наряду с новыми веяниями, становятся тем самым волшебным топливом для модного локомотива, стремительное течение которого сквозь XX век сопровождали эклектизм, метафоричность, развлекательность, приверженность к исторической памяти, цитатность, пародийность, ирония, деконструкция, контрастность. Сломались стереотипы, устоявшиеся каноны, формы, назначения предметов одежды. В свою очередь, Dior, с легкой руки Марии Грации Кьюри, получает славу главного бренда феминисток за громкие лозунги на футболках. Коллекции Алессандро Микеле для Gucci кажутся яркой иллюстрацией к энциклопедии по истории моды и остаются эталоном виртуозного смешения эстетик, цветов, принтов при гендерной неоднозначности. Off-White Вирджила Абло становится пионером в синтезе уличной и высокой моды и умении коллаборировать. Moschino находит поклонников своего ироничного китча. Концептуальный Maison Margiela кладет в основу своего ДНК ранее недопустимый дизайн. Marc Jacobs в очередной раз демонстрирует гениальность творческого подхода, изобретательность и остроумие, представив на подиуме моделей в качестве импровизированных кукол. Loewe объединяет традиции и искусство, став глубоко концептуальным брендом. Демна Гвасалия в Balenciaga демонстрировал эволюцию маргинальной роскоши, создавая “вирусные” коллекции. Культовый Prada задает тренд на самоцитатность. А Iris Van Herpen объединяет современные технологии, искусство и инновации, став синонимом модного авангарда. Этот список можно продолжать бесконечно. Ясно лишь одно - мода изменилась до неузнаваемости, порой абсурда, вызывающего кривотолки в потребительской среде. Может ли при таких переменах индивидуальный стиль оставаться константой? Конечно, нет. Он начинает двигаться в сторону эклектики, хранящей индивидуализм, эпатажа, дарующего свободу самовыражения, и, откровенно говоря, сложной адаптивности в гардероб, благодаря высокой ноте интеллекта, сумевшего его создать. Потому, как известно, внедрение сложного стиля тренирует мозг, выживаемость и гибкость. Задумайтесь, прежде чем остаться на обочине жизни!

Если раньше требования моды соблюдались неукоснительно, а отступление от нормы каралось насмешками в обществе, и одежда давала четкое представление о статусе, классе и возрасте человека, то сейчас отношение к модной одежде изменилось, став возможностью для творческого самовыражения личности. Больше не существует правильная или неправильная манера одеваться, критерии возраста, гендера, семейного статуса, профессии, телосложения, что провозглашает истинную свободу. Существование эстетического плюрализма сопряжено с тем, что разные социальные группы имеют отличные системы ценностей, а следовательно, выдающиеся эстетические представления. Глобальная мода стала индивидуальной, и в то же время выруганной за то, что она не создает ничего нового, а цитирует и стилизует старое. Эклектизм задал революцию в области моды, изменив меру вкуса на меру остроумия и стерев грань между высоким искусством и китчем. Сформировавшееся в контексте идей постмодерна общество разнообразнее стало понимать моду, всегда несущую в себе отражение социальных процессов, ставшую неотъемлемой частью культуры личности. А какие новые стили и их прочтение принесет нам начавшаяся эпоха метамодерна, увидим совсем скоро.