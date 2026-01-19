Главный герой бренда Vira Plotnikova - инновационный материал Merino WoolFur, или «шерстяной мех». Следуя этой «бескровной» технологии ни одно животное не страдает, ведь для создания материала шерсть просто состригают. Это — ответ на запросы времени: тепло и статусность натуральной шубы, но с чистой совестью. А если добавить к этому невероятную популярность уютных шубок-teddy (те самые «чебурашки», покорившие улицы и социальные сети), становится ясно шубы, пальто и куртки из инновационного материала Merino WoolFur обречены на успех. Этот искусственный мех состоит из трех слоев: ворс из 100% натуральной шерсти австралийского мериноса, трикотажная основа и искусственная замша.

Дизайнер Вира Плотникова, эту технологию привезла из Японии. Идея там родилась для утепления зимней обуви: натуральный мех состригали и заново «вбивали» на тканевую основу, создавая идеально ровный, невысокий ворс. Шубы, пальто и жилеты бренда выдерживают до температуру до минус 25°C. Что этой зимой особенно актуально. Цвета — лучший зимний антидепрессант: насыщенный голубой, рубиновый, глубокий синий и розовый

Изделия бренда очень удобно носить. Натуральная шерсть мериноса, закреплённая на основе, — это не синтетика. Она плотная, но воздухопроницаемая. Никакого эффекта сауны. Богатая ланолином шерсть отталкивает влагу — капли просто скатываются, как с лепестка. Многие модели бренда не имеют подкладки, открывая взгляду эффектную фактуру, напоминающую натуральную замшу. Это делает вещи невероятно лёгкими. Шёлковая подкладка — прерогатива лишь самых длинных моделей, где это технически необходимо.

Коллекция «Diva» FW 25/26, представленная на Московской Неделе Моды, - это исследование возможностей шерстяного меха. Эффектные шубы в пол из искусственных перьев, строгие дубленки, богемные горжетки и манишки, воплощающие элегантные и романтичные силуэты. Цветовая палитра — от тонкой нейтральной классики до смелого самовыражения. От базового шика: утончённый беж, шоколад, стальной, белоснежный. До смелого выбора: экстравагантный леопард, нежный голубой, мятный, оливковый, гипнотический лиловый и лавандовый.

Merino WoolFur от Vira Plotnikova — это не просто одежда. Это манифест осознанного потребления XXI века, где сливаются воедино три главных тренда: экологичность, гуманность и бескомпромиссное стремление к красоте. Надеть «чебурашку» теперь можно не только с чистой совестью, но и с глубоким пониманием того, что будущее моды — за умными технологиями, уважающими природу.