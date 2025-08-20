С 28 августа по 2 сентября в «Паркинг Галерее» «Зарядье» будет работать маркет Московской недели моды, на котором свои дизайн задумки представят более 65 дизайнеров из Москвы и других городов России. В рамках маркета также примут участие дизайнеры проекта «Сделано в Москве».

Маркет Московской недели моды – площадка, на которой все желающие могут в одном месте соприкоснуться с культурным разнообразием, отраженным в коллекциях дизайнеров из десятков городов России – от Владивостока до Архангельска – и купить уникальные вещи. По итогам голосования Экспертного совета к участию в маркете пригласили более 65 российских брендов, среди которых более 40 – московские. Благодаря этому формату, бренды-участники получат возможность расширить свою аудиторию и увеличить продажи, а посетители – приобрести одежду, обувь и аксессуары, а также пообщаться с дизайнерами из порядка 20 городов России. Попасть на маркет можно по бесплатной предварительной регистрации на сайте события. С 28 августа по 1 сентября, в «Паркинг Галерее» парка «Зарядье», маркет будет работать с 12:30 до 21:30, а 2 сентября с 12:30 до 21:00.

На маркете свои изделия представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Симферополя, Донецка, Владивостока, Казани, Улан-Удэ и других городов России.

«Формат маркета – это уникальная возможность не только представить изделия бренда широкой аудитории, но и получить мгновенную обратную связь. Этот опыт незаменим – он дает возможность анализировать ситуацию в реальном времени, напрямую взаимодействуя с аудиторией. Такая площадка – мощный инструмент для укрепления продаж, расширения аудитории и поиска лояльных клиентов», – рассказал Антонио Шин, дизайнер и основатель марки Shin.

«Участие в маркете Московской недели моды – отличная возможность для молодых брендов заявить о себе, познакомиться с потенциальными клиентами и завести полезные контакты внутри индустрии. Для меня, как для дизайнера, особенно ценно живое общение с посетителями – как с постоянными покупателями, так и с теми, кто только открывает для себя наш бренд. Такой формат дает возможность рассказать о философии бренда и деталях производства, чего невозможно представить в рамках онлайн-маркетплейсов или в магазинах брендов сегмента масс-маркет. Отдельно хочется отметить, как заметно вырос интерес к локальным брендам – это по-настоящему вдохновляет вносить вклад в развитие современной российской моды и повышение интереса к локальному дизайну в стране», – рассказала Юлия Привалова, дизайнер Unke.

Многие участники маркета вдохновлялись культурой родного края. Так, дизайнер бренда Baikal Murano создает уникальные украшения, вдохновленные богатой природой родной Иркутской области, а дизайнер бренда Abzaeva рассказывает о бурятских культурных кодах через свои коллекции. Бренд Front вдохновлялся историей татарского костюма. В изделиях московского бренда Satro сочетаются традиционные техники валяния и инновационные подходы к формообразованию. Помимо этого, гости мероприятия смогут познакомиться с изделиями бренда Granny’s, для которого вручную и с любовью создается одежда руками мастериц возраста 60+, участницами социального проекта Russian Grannies.

Московский бренд Soroka On Course обращается к многообразию форм и силуэтов в истории костюма, переосмысливая путь от минимализма XXI века к избыточной роскоши XVIII-го. Бренд Gapanovich исследует культурные коды Севера и постсоветского пространства через призму современного дизайна, переосмысляя архетипы, ремесленные практики и материальную память этих мест. На маркете будут представлены как уже полюбившиеся модели бренда, так и абсолютно новые.

Москвичи и туристы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в разных стилистических направлениях на маркете Московской недели моды по предварительной бесплатной регистрации на сайте мероприятия.

В рамках пятой Московской недели моды, в парке «Зарядье» и на других ключевых площадках столицы, пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет российских брендов, лекции ведущих экспертов индустрии, фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts и шоурум.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.