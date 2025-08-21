Осенний сезон уже не за горами, и это идеальное время для обновления гардероба. Новая капсула City от belle you предлагает продуманные решения для создания стильных образов, которые будут радовать вас в любую погоду.

ОСНОВА КОЛЛЕКЦИИ

Базовые элементы капсулы включают:

  • Легкие хлопковые вещи для теплых дней
  • Уютные кардиганы и джемперы для прохлады
  • Практичные ветровки
  • Облегченные пуховики для активного отдыха
  • Легендарные брюки в новом исполнении

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Осенние оттенки вдохновлены природной палитрой:

  • Терракотовый
  • Махагон
  • Молочный
  • Серый
  • Цвет морской волны
  • Дымчато-розовый

ТЕКСТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Комфорт обеспечивается использованием:

  • Мягкого вельвета
  • Уютного футера
  • Натурального хлопка
  • Теплых шерстяных тканей
  • Практичной плащевки

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Каждый элемент капсулы создан с учетом вашего активного образа жизни. Одежда идеально подходит для:

  • Городских прогулок
  • Деловых встреч
  • Путешествий
  • Повседневных занятий

Создайте свой неповторимый осенний образ уже сейчас, пока есть время подготовиться к прохладной погоде. Капсула City от belle you поможет вам выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

