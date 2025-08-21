Осенний сезон уже не за горами, и это идеальное время для обновления гардероба. Новая капсула City от belle you предлагает продуманные решения для создания стильных образов, которые будут радовать вас в любую погоду.
ОСНОВА КОЛЛЕКЦИИ
Базовые элементы капсулы включают:
- Легкие хлопковые вещи для теплых дней
- Уютные кардиганы и джемперы для прохлады
- Практичные ветровки
- Облегченные пуховики для активного отдыха
- Легендарные брюки в новом исполнении
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Осенние оттенки вдохновлены природной палитрой:
- Терракотовый
- Махагон
- Молочный
- Серый
- Цвет морской волны
- Дымчато-розовый
ТЕКСТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Комфорт обеспечивается использованием:
- Мягкого вельвета
- Уютного футера
- Натурального хлопка
- Теплых шерстяных тканей
- Практичной плащевки
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Каждый элемент капсулы создан с учетом вашего активного образа жизни. Одежда идеально подходит для:
- Городских прогулок
- Деловых встреч
- Путешествий
- Повседневных занятий
Создайте свой неповторимый осенний образ уже сейчас, пока есть время подготовиться к прохладной погоде. Капсула City от belle you поможет вам выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
Фотографии предоставлены пресс-службой