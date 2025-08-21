Осенний сезон уже не за горами, и это идеальное время для обновления гардероба. Новая капсула City от belle you предлагает продуманные решения для создания стильных образов, которые будут радовать вас в любую погоду.

ОСНОВА КОЛЛЕКЦИИ

Базовые элементы капсулы включают:

Легкие хлопковые вещи для теплых дней

Уютные кардиганы и джемперы для прохлады

Практичные ветровки

Облегченные пуховики для активного отдыха

Легендарные брюки в новом исполнении

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Осенние оттенки вдохновлены природной палитрой:

Терракотовый

Махагон

Молочный

Серый

Цвет морской волны

Дымчато-розовый

ТЕКСТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Комфорт обеспечивается использованием:

Мягкого вельвета

Уютного футера

Натурального хлопка

Теплых шерстяных тканей

Практичной плащевки

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Каждый элемент капсулы создан с учетом вашего активного образа жизни. Одежда идеально подходит для:

Городских прогулок

Деловых встреч

Путешествий

Повседневных занятий

Создайте свой неповторимый осенний образ уже сейчас, пока есть время подготовиться к прохладной погоде. Капсула City от belle you поможет вам выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Фотографии предоставлены пресс-службой