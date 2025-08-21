Свою новую коллекцию бренд BORODULINS посвятил красоте Царского и Величественного Петергофа. Показ прошел в день города Рыбинска, в его историческом центре, локацией которому послужила графичная ротонда с изящными колоннами и стеклянным куполом.

Выбор локации для показа был не случайным, исторически и архитектурно Рыбинск с Петербургом многое связывает! В духе улиц всегда чувствовалось дыхание Северной Столицы, ее Имперское величие и изысканность. И словно эхо этого родства, словно мост, перекинутый через время и пространство расцвела коллекция "Сады Петергофа".

Отличительная особенность нарядов бренда — чистая акварель цветов и уникальные прорезные узоры на ткани. По словам авторов, создавать их помогают шедевры архитектуры.

Дизайнеры вдохновились не просто красотой – они уловили душу Петергофа!

Игру света на воде, застывшую в струящихся тканях и переливах фактур – словно отблески фонтанных брызг на парчовых водах.

Это не просто одежда. Это ода – ода вечной красоте, ода русскому величию!

Алексей и Анна Бородулины, по приглашению главы города, сейчас живут и работают в Рыбинске. Продолжая активно развивать свой бренд, работают над созданием костюмов к постановкам Рыбинского Драматического театра и повышением уровня культурных мероприятий Рыбинска, где много внимания уделяется сохранению и развитию величайшего культурного наследия! По словам дизайнеров, для них это имеет большое значение!





