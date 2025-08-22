02 сентября 2025 года в МВЦ “Крокус Экспо” стартует новый сезон крупнейшей международной выставки моды CPM – Collection Première Moscow.

Бренды из десятков стран презентуют коллекции будущего сезона Весна-лето 2026 для ритейлеров из России и стран ЕАЭС. В экспозицию войдет женская, мужская и детская одежда, нижнее белье, купальники, одежда для фитнеса, дома и сна, обувь, аксессуары, а также торговое оборудование и сервисы для ритейла.

Ключевыми странами-участницами станут Россия, Беларусь, Италия, Турция и Китай, наряду с государствами Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Южной Америки. Поддержку от организаторов получат перспективные дизайнеры и молодые локальные бренды.

Посетителей CPM ожидает насыщенное двухдневное расписание подиумных показов, ежегодный конкурс визуальных концепций для ритейла CPM shop & retail solutions awards, четырехдневный бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum с участием ведущих экспертов индустрии, включающий стратегические паблик-токи, тематические лекции и презентации сервисов для развития розничного бизнеса.

Николай Ярцев, директор выставки CPM: “В сентябрьском сезоне 2025 года мы продолжим развивать перспективные ниши индустрии – это мужская и детская одежда, белье и аксессуары, одежда для дома, фитнеса и сна, size+ коллекции, а также технологии, связанные с проектированием, наполнением и оформлением торговых пространств.

Надеемся, что участники и гости найдут для себя много полезного и важного на нашей площадке”.

Предстоящий 44-й сезон международной выставки CPM – Collection Première Moscow состоится в МВЦ “Крокус Экспо” со 2 по 5 сентября 2025 года.

* Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте (бесплатно)