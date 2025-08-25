Дизайнеры из Армении, Бразилии, Гватемалы, Индии, Никарагуа, Китая, Турции, ЮАР и других стран покажут коллекции на подиуме пятой Московской недели моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября в парке «Зарядье» и на других ключевых площадках столицы. Впервые свои коллекции представят дизайнеры из Гватемалы и Никарагуа.

Инициатива по международным обменам на Московской неделе моды показывает свою эффективность: за четыре сезона в показах Недели моды приняли участие 30 брендов из разных стран. Интерес зарубежных дизайнеров растет — все больше брендов стремятся принять участие в Московской неделе моды и многие возвращаются, потому что видят результаты. Дизайнеров интересует как российский рынок, так и возможности, которые открывает участие в мероприятии. Это еще одно подтверждение не только привлекательности Москвы как важной точки на мировой карте моды, но и Московской недели моды как влиятельного индустриального мероприятия на международной арене.

«Для нас большая честь представить бренд SUBAI на Московской неделе моды. Участие в мероприятии даст нам возможность наладить международный диалог, понять эстетические предпочтения разных культур и расширить границы сотрудничества. Российский рынок — это перспективное направление, где мы сможем внести вклад в развитие взаимного культурного обмена между Китаем и Россией. Вместе наши страны способны формировать уникальные современные эстетические формы, опираясь на национальные ценности и идентичность», — отметила Ма Гуай, дизайнер и основатель бренда SUBAI (Китай).

«Я уже несколько раз участвовал в Московской неделе моды, и больше всего меня привлекает, как это мероприятие успешно объединяет различные культуры и творческие видения, а также аудитория, которая по-настоящему ценит моду. Меня вдохновляют и значимые связи в международном профессиональном сообществе, которые удается выстроить на Московской неделе моды. Участие в Московской неделе моды играет важную роль в развитии моего бренда: я имею в виду не только рост узнаваемости, но и возможность построить долгосрочные отношения в модной индустрии, и выход на новые рынки. Я рассматриваю российский рынок как динамичное и перспективное пространство не только для моего бренда, но и для турецкой модной индустрии в целом. Россия – это возможность выстроить глубокие отношения с клиентской базой, которая ценит творческое самовыражение и индивидуальность», – сказал Эмре Эрдемоглу, дизайнер бренда Emre Erdemoğlu (Турция).

Москвичи и туристы смогут посетить показы зарубежных дизайнеров на Московской неделе моды по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Количество мест ограничено.

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября. Основной площадкой станет парк «Зарядье». Гости мероприятия смогут посетить показы, открытый маркет, лекции ведущих экспертов индустрии и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Для деловых переговоров будет работать шоурум.