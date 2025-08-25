В 2024 году фестиваль впервые провел конкурс, который теперь стал ежегодным. Пятый выпуск World Fashion Shorts представит абсолютно новую программу коротких фильмов о моде в последний уикенд этого лета. 30 августа, World Fashion Shorts не только покажет самые яркие из модных короткометражек со всего мира, но и проведет награждение лучших из лучших, выбранных международным жюри.

Весной на Московской неделе моды мы показали главное, что собрали за предыдущие выпуски, и теперь пришло время полной перезагрузки. Совершенно новый контент будет состоять из избранных конкурсных работ, присланных в течение этого лета, и новых фильмов международных партнеров фестиваля, ряды которых тоже пополняются.

Неизменным остается уникальный формат фестиваля-инсталляции: отобранные для показа фильмы смонтированы в восемь тематических видеопотоков, которые будут демонстрироваться одновременно по всему периметру мультимедийного зала Artplay.

Стратегическая задача проекта, интегрированного в структуры Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit, – максимальное расширение кооперации с фестивалями модных фильмов по всему миру и создание глобальной сети с горизонтальными связями, в которой будет происходить регулярный обмен фильмами и опытом, интеграция и взаимное влияние. Партнерами WFS остаются Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). Основатели двух фестивалей – Dfaniks (Cinettica) и Bench Bello (Manila IFFF) – в рамках одного из предыдущих выпусков провели мастер-классы по работе над модным фильмом. А теперь предоставят для WFS полностью новый контент. Но география нашего сотрудничества продолжает расширяться – специальным гостем пятого выпуска станет греческий фестиваль Artfools.

Показ пятого выпуска World Fashion Shorts пройдет 30 августа в мультимедийном зале Центра дизайна Artplay (Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, с. 2–2).

C 15:00 до 19:00 вход на площадку свободный для всех желающих по предварительной регистрации.

В 19:00 – награждение победителей и перформанс Маши Яшниковой-Ткаченко «Пристальное преследование», посвященный взаимоотношениям танца, городской среды и фотографии. Вход по предварительной регистрации.

С 20:00 до 21:45 – свободный вход на площадку по предварительной регистрации.

Регистрация на World Fashion Shorts уже открыта:

https://afisha.timepad.ru/moscow/events/world-fashion-shorts-pyatyy-vypusk-festival-korotkih-filmov-o-mode-3529075

World Fashion Shorts – однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны самые короткие и яркие работы в набирающем популярность у модных брендов и широкой публики жанре fashion film – фильм о моде. Проект был впервые представлен 30 ноября 2023 года как специальное событие BRICS+ Fashion Summit, вызвав большой интерес у профессионалов модной индустрии и молодой аудитории. Необычными для зрителей стали как сами фильмы, осмысляющие моду в контексте культурного разнообразия, так и способ их презентации. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволяло публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок. Весенний выпуск World Fashion Shorts 2024 c обновленной программой и увеличенным числом тематических видеопотоков прошел в том же формате «полного погружения» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа, а темой для public talk с участием зарубежных гостей стало развитие жанра модного фильма в России и в мире. Тогда же фестиваль объявил международный open call для участия в осеннем выпуске. Эксперты из разных стран просмотрели более 60 коротких фильмов со всего мира и выбрали лучшие – они стали основой программы, показанной в октябре. Результаты конкурса 2025 года будут представлены 30 августа, а весенняя программа собрала лучшее из всех предыдущих фестивалей-инсталляций.

Жанр коротких фильмов о моде активно развивается в мире. В первых двух выпусках World Fashion Shorts были показаны видео из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси. Вместе они создавали картину огромного разнообразия культур и расширяли представления о моде. Экспериментальный мультимедийный формат WFS подчеркивал именно этот аспект модных фильмов. В третьем выпуске, сохранившем принцип культурного разнообразия, значительное место заняли российские фильмы, и лучшие из них впоследствии были представлены в программах фестивалей-партнеров World Fashion Shorts и показаны в Берлине и Маниле. Четвертый выпуск суммировал результаты работы фестиваля перед стартом нового конкурсного раунда, финал которого можно будет увидеть уже совсем скоро.

Организатор World Fashion Shorts – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.