Якутский бренд INNIKI под руководством Изабеллы Дордосовой покажет новую коллекцию «Архитектура цветения» на Шестой Московской неделе моды, которая пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» в марте 2026 года.

На грядущей Московской неделе моды в Манеже одну из самых поэтичных коллекций сезона представит дизайнер из Якутии Изабелла Дордосова, основательница бренда INNIKI. Для показа она подготовила капсулу «Архитектура цветения» — визуальный манифест современной Саха-культуры и нового креативного Якутска.

В коллекции дизайнер соединяет жёсткий ритм архитектуры и живую пластику северной природы: матовый шелк, хлопок, органза и прозрачные структурные материалы складываются в одежды с ощущением архитектурной лёгкости и движения. Цветовая гамма — будто собранная с рассветного якутского пейзажа: ледяной голубой, пыльно-розовый, терракотовый, белый и графитовый оттенки создают тонкую, но эмоционально насыщенную палитру.

«“Архитектура цветения” для меня — это про северный дизайн, который может быть утончённым и при этом очень сильным и живым», — объясняет Изабелла. Коллекция продолжает линию бренда INNIKI, в которой современный силуэт и сложная конструкция органично сочетаются с элементами традиционного костюма народа Саха и архитектурной точностью деталей.

Шестая Московская неделя моды — одно из ключевых событий российской fashion-сцены, которое в 2026 году вновь принимает Центральный выставочный зал «Манеж». В программе — показы новых коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекции экспертов индустрии и фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts.

Для молодой якутской марки участие в Московской неделе моды — важный шаг к международной карьере: бренд уже интегрирован в креативный кластер «Квартал труда» в Якутске и выходит на зарубежные площадки, включая Китай. Показ INNIKI в Манеже станет ярким примером того, как локальный северный код становится частью глобального модного разговора.

Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Фото: пресс-служба Московской недели моды