Иногда судьбоносная встреча способна изменить весь сценарий жизни. История Ксении Патрушевой

— яркий пример того, как одна случайность превращается в призвание, а модный подиум становится ступенью к чему-то гораздо большему — к гармонии, смыслу и новому началу.

«Одна съёмка изменила всё»

— Ксения, вы попали в модельный бизнес почти случайно. Помните тот день, с которого всё началось?

Да, это был совершенно неожиданный момент. Я пришла на съёмку просто поддержать подругу. Фотограф предложил сделать несколько кадров со мной, и именно эти снимки увидел известный в модельных кругах скаут Гия Джикидзе. Он захотел со мной познакомиться, но наша встреча состоялась только через год — и именно она стала началом моей карьеры.

По приглашению агентства Madison я приехала в Париж. Всё произошло очень быстро: практически сразу я получила свою первую крупную съёмку для косметического бренда Helena Rubinstein. Эта работа стала отправной точкой моей профессиональной истории.

«В Париже за мной закрепилась репутация beauty girl»

— Как начала складываться ваша карьера после переезда во Францию?

Моя модельная карьера начала складываться довольно быстро. Первые серьёзные работы были связаны с рекламными кампаниями известных косметических брендов. После съёмки для Helena Rubinstein я начала сотрудничать с Chanel, и постепенно в Париже за мной закрепилась репутация так называемой beauty girl — модели, востребованной именно в бьюти-съёмках.

Бьюти-индустрия Парижа сильно отличается от fashion-съёмок: это совсем не рок-н-ролл. Огромные бюджеты, чётко спланированные процессы, внимание к каждой детали. На площадке всегда много света, команды визажистов и фотографов работают с ювелирной точностью, каждый кадр продуман до миллиметра. Именно в этой атмосфере — где важны нюансы, текстуры и малейшие оттенки — я постепенно нашла свою нишу.

Пробный тест для Guerlain в итоге перерос в сотрудничество с брендом на несколько лет. У меня не было эксклюзивных контрактов, что позволяло работать сразу с несколькими известными косметическими домами и участвовать в разных рекламных проектах.

На протяжении нескольких лет я также была лицом бутиков в Carrousel du Louvre — в образе Моны Лизы. Это был очень необычный и запоминающийся опыт: современная индустрия красоты неожиданно соединилась с образом самой известной картины мира. Несколько раз я сотрудничала и с ювелирным домом Cartier.

Моей особенностью считали слегка азиатскую внешность. Благодаря этому, находясь во Франции, я часто работала для азиатского рынка — участвовала в рекламных кампаниях, съёмках для журналов и видеороликах.

В моём портфолио накопилось много журнальных съёмок и рекламных проектов. По подиуму я ходила сравнительно немного — со временем я заняла свою нишу в бьюти-индустрии, где работы было достаточно. Это позволяло не ездить постоянно по странам, как многим моделям, а строить карьеру в основном в Париже.

При этом у меня были агентства в разных важных для индустрии городах, поэтому поездки и международные проекты всё равно оставались частью моей работы. Но основной успех и стабильность в карьере пришли именно во Франции.

Париж: школа жизни и характер

Париж для Ксении стал не просто местом работы, а важной частью её жизни. Она прожила во Франции почти одиннадцать лет, совмещая интенсивные съёмки и построение собственного будущего.

Я всегда понимала, что этот период — прежде всего работа и возможность создать базу для будущей жизни. В то время моя семья переехала из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург, и благодаря модельной карьере я смогла купить квартиру для своей мамы. Это стало для меня одним из самых важных достижений того времени.

«На кухне я снова начала сначала»

Со временем Ксения всё чаще думала о другой мечте. Её давно вдохновляла гастрономия, и идея собственного ресторана в любимом Санкт-Петербурге казалась логичным продолжением пути.

Когда мои модельные контракты завершились, я вернулась в Россию и получила образование шеф-повара в швейцарско-американской школе кулинарного искусства. Но жизнь снова внесла свои коррективы: вместо ресторанной кухни меня неожиданно увлёк мир десертов. Я начала работать кондитером и практиковаться в разных заведениях города.

В кондитерском деле она нашла ту же эстетику, что и в мире моды, только выраженную через вкус и текстуры.

Испытание, которое меняет приоритеты

Планы открыть собственную кондитерскую пришлось отложить, когда у сына Ксении диагностировали аутизм. Этот период полностью изменил её приоритеты — всё внимание было посвящено семье.

Я погрузилась в мир особенных детей, стараясь лучше понять и поддержать своего сына. Иногда я проводила небольшие кулинарные мастер-классы для особенных ребят — и это был очень тёплый и важный опыт.

Для неё это стало не просто испытанием, а глубокой переоценкой того, что такое успех и что действительно важно в жизни.

Новая глава: десертный проект в Петербурге

Сегодня сын Ксении подрос, и у неё снова появилось пространство для собственных проектов. Сейчас она работает над созданием своего дела — налаживает производство десертов и планирует их появление на различных торговых площадках Санкт-Петербурга.

Мой путь оказался довольно необычным: от модельных съёмок в Париже до мира кондитерского искусства. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что все эти этапы были частью одного большого пути — пути, который продолжается и сегодня.