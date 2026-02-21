17 февраля стартовал новый сезон международной выставки индустрии моды CPM – Collection Première Moscow в МВЦ “Крокус Экспо”. Ключевая функция проекта на протяжении 23 лет работы остается неизменной – это развитие деловых связей, обмен знаниями и сбор предзаказов на будущий сезон брендов из России, Италии, Турции, Китая, Индии и других стран.

На выставке проходит бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, который привлек в этом году 200 топ-спикеров из индустрии моды и смежных сфер – для обмена опытом и обсуждения подходов к построению стратегий развития на 2026 год. В числе спикеров и активных участников – главный редактор “РБК Стиль” Евгений Тихонович, креативный директор U Magazine Юрате Гураускайте, медиа-продюсеры и инфлюенсеры Павел Осовцов и Снежина Кулова, управляющий партнер Lunar Hare Евгения Фишелева, дизайнеры Эрика Зайонц и Сергей Сысоев, креативный директор Monochrome Алиса Боха, основатель Studio 29 Таня Фомичева и многие другие.

На торжественной церемонии открытия 17 февраля гостей поприветствовала в роли почетного гостя актриса театра и кино Виктория Маслова, а двухдневную программу показов открыло эксклюзивное шоу Модного дома Татьяны Парфеновой.

Площадка не раз становилась дебютной для выхода новых игроков на рынок, поэтому к CPM проявляют интерес не только байеры и журналисты, но и многие публичные персоны из сфер театра, кино, телевидения и музыкальной сцены, инфлюенсеры, стилисты и многие другие. Некоторые из них с удовольствием делились своими впечатлениями, отмечая масштаб и значимость выставки:

Виктория Маслова, почетный гость, актриса театра и кино:

«Я впервые на выставке CPM, и для меня большая честь присутствовать на открытии и разрезать красную ленту. Это как вход в другое пространство, будущее, мир красоты и модной индустрии. Для меня как женщины и актрисы — это очень важно. Я обязательно пройдусь по выставке и посмотрю то, что будет модным в следующем сезоне, и как бренды сочетают 17 век с современной модой – оборки, корсеты, велюр, бархат, дворцовые тайны. Все это позволяет нам прикоснуться к чему-то необычному. Мне очень понравилось, что сейчас стали больше использовать бархат, сочетать моду разных времен, появляется еще больше шарма, нежности. Рада быть частью этого».

Екатерина Копанова, актриса:

«Очень рада, что получилось посетить выставку СРМ, и конечно же такие масштабные мероприятия очень нужны. Человек и родился для того, чтобы иметь общение с другими людьми и познавать что-то новое и интересное. На такого рода выставках можно найти много нужных людей и познакомиться с брендами. А главное с пользой провести время».

Олеся Судзиловская, заслуженная артистка РФ:

«Этот год конечно поразил меня масштабом и разнообразием! Я рада, что с каждым разом выставка CPM не останавливается на достигнутом, а идет вперед и привлекает большее количество стран и производителей. Я получаю огромное удовольствие от посещения и стараюсь заглядывать к своему любимому бренду ALEXANDER BOGDANOV. Возможно повторюсь, но я стараюсь поддерживать российские бренды. Качество, чувство стиля и индивидуальный подход – именно то, что нужно для создания идеального образа».

Ирина Рудоминская, актриса:

«У меня сегодня дебют, я впервые на выставке СРМ и поражена масштабом. Не успела еще погрузиться, но уже впечатлена, и для меня конечно все как в тумане – я смотрю и хочу все разглядеть, пощупать и примерить. И когда ты ходишь и выбираешь – это очень важно. В последнее время я не часто слежу за новинками, но сегодня меня поразил бренд украшений By Chubaruk. Необычный дизайн, украшения подобраны по цветам и структуре так лаконично, что, видя всю эту красоту, разбегаются глаза. И я уверена, что в следующем сезоне, я освобожу дни для того, чтобы детально ознакомиться с каждым брендом и посетить все показы».

Анастасия Трегубова, актриса, телеведущая:

«Я посещаю выставку СРМ каждый год. Это несомненно одно из самых значимых событий в индустрии моды, на котором люди могут обменяться опытом и идеями. И конечно, я встретила те бренды, которых люблю. Одна из компаний фаворитов – Caterina Group. Я посетила их показ и в полнейшем восторге. Особенно мне приглянулась коллекция купальников, я уже выбрала для себя в отпуск бронзовый слитный купальник, в который влюбилась на шоу. И я очень рада, что СРМ дает нам возможность увидеть всю красоту и почувствовать себя в сказке!».

Мария Прорвич, балерина Большого театра:

«Поражена масштабом выставки и тем, как Россия занимает передовые позиции в направлении моды. Объединить в одном месте столько стран, талантливых дизайнеров, качественных производителей. Здесь можно познакомиться не только с новинками в одежде, но и заглянуть в будущее, понять, что ждет нас в индустрии моды».

Александр Филин, музыкант, сын Марии Прорвич и Сергея Филина:

«Я в целом стараюсь следить за миром моды и часто нахожу что-то новое и интересное для себя, применяю в свои образы, развивая свой стиль и вкус. Придя на выставку СРМ, хочу посмотреть, что предлагают другие страны. Был приятно удивлен качеством представленного продукта, разнообразием и масштабом. Рад, что в России существуют такие проекты, и наша страна активно развивается в этом направлении».

Женя Малахова, актриса, певица:

«Посещение выставки CPM для меня как отдельная традиция для знакомства с новыми тенденциями в мире моды и брендами. Сегодня я для себя вновь выделила бренд украшений By Chubaruk, которые не перестают поражать меня своей индивидуальностью и подходом. Рада, что такие уникальные вещи становятся частью нашей жизни. Желаю такой масштабной выставке только процветания!».

Анна Ещенко, актриса, продюсер:

«Размах, масштаб, столько интересных брендов и производителей, людей, которые создают красоту, и мы так рьяно потом вносим их тенденции и идеи в наши образы. Я впервые на СРМ и поражена каждой деталью. Настолько все четко организовано, подразделено на интересы, типы и страны. И ты можешь пройтись и познакомиться с каждым представленным стендом. Теперь я постоянный посетитель выставки CPM. До встречи в следующем сезоне!»

Анна Пескова, актриса, продюсер:

«Я каждый год посещаю выставку и рада, что она растет и развивается. В этом году она стала еще мощнее! Я обратила внимание на новые страны–участницы, и рада, что наша страна привлекает новые бренды и расширяет границы. А я, как и на прошлой выставке, неизменно в плену у моего любимого бренда LEVELPRO. Их головные уборы свели с ума всю мою семью. У нас теперь целая коллекция».

Антон Азаров, автор песен, музыкант: «По доброй традиции с удовольствием заглянул на выставку CPM — для меня это всегда особая атмосфера. Удалось совместить приятное с полезным: присмотрел новые коллекции, которые точно будут задавать тренды, пообщался с коллегами и повидал друзей. Отдельное удовольствие — бизнес-форум RFRF — Russian Fashion Retail Forum: живые, действительно актуальные темы, уважаемые спикеры и время, которое абсолютно точно прошло не зря. И ещё одно личное открытие — знакомство с мужским косметическим брендом «Дигидон: Свой–чужой», в создании которого принял непосредственное участие маэстро Александр Розенбаум. Приятное пополнение моей коллекции уходовых средств».

Алена Чехова, актриса:

«У меня такое ощущение, что по сравнению с прошлой выставкой CPM, сегодня представлено еще больше брендов. Она более насыщенная, наполненная, объемная, и в этом году мне очень интересно проходить мимо большого количества залов в павильонах, и я даже пошутила, что со мной сегодня приехала большая грузовая машина, и я купила огромное количество вещей и аксессуаров. Проходя мимо и заглядывая на стенды, я представляла вещи в своем гардеробе и сочетала со своими существующими. Приятное послевкусие от выставки, теперь я буду постоянным гостем СРМ – в ней сочетается абсолютно все и все учтено до мелочей».

Зейналова Светлана, телеведущая 1 канала:

«Я на выставке уже как у себя дома. И в очередной раз поражаюсь масштабу. Мне хочется пожелать, чтобы подобные выставки развивались и продолжали нести культуру моды и знакомили нас с прекрасным. Желаю процветания и развития».

Дмитрий Оленин, телерадиоведущий:

«Честно вам признаюсь, я не люблю шопинг и для меня это как наказание. Не помню, когда в последний раз ходил в магазины. Исключение — это шоу-румы, где уже знают все мои предпочтения. А сегодня я как будто бы очутился в огромном шоу-руме, где каждый производитель с тобой на одном языке. Спокойно, приятная атмосфера, дружелюбные люди. И мне, конечно, не с чем сравнивать, так как я впервые на такой масштабной выставке, где есть абсолютно все – начиная с аксессуаров и заканчивая грандиозной верхней одеждой премиум брендов. На этой выставке можно подойти, посмотреть, задать вопросы, увидеть полный ассортимент и цвета. Ведь трендовые цвета закладывают за несколько лет до того, как они появятся. Это мы думаем, что мы выбираем тот цвет, который нам нравится, но на самом деле он уже был вложен давно в наши головы. Поэтому, приятного всем выбора, но помните, что то, что вы выбрали уже давно предопределено».

Максим Аршавин, музыкант:

«Первый раз на выставке CPM – прошелся, посмотрел корнеры. Всегда интересно узнать, а иногда интересно вдыхать! Так, был рад познакомиться с ароматами для дома “Третье чувство”. Мне они понравились, поэтому с удовольствием поставлю в свою квартиру их бестселлер – COBA HOME – и буду наслаждаться».

Гости, посетившие выставку CPM:

Виктория Маслова, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Екатерина Копанова, Рената Пиотровски, Анна Пескова, Анна Ещенко, Алёна Чехова, Светлана Зейналова, Женя Малахова, Юлия Куварзина, Мария Прорвич, Александр Филин, Александр Иванов (IVAN), Дмитрий Оленин, Артур Цветков (VJ Archi), Анастасия Трегубова, Елена Бирюкова, Ирина Рудоминская, Илана Дылдина, Светлана Степанковская, Евгения Короткевич, Ирина Пудова, Светлана Брюханова, Алиса Боха (Monochrome), Юрате Гураускайте (U MAGAZINE), Евгений Тихонович (РБК Стиль), Марина Дэмченко, Андрей Золотов (Robb Report), Екатерина Селиванова, Эрика Зайонц, Владимир Макаров (Men Today), Сергей Сысоев, Снежина Кулова, Антон Азаров, Андрей Аболенкин, Максим Аршавин, Дарья Храмцова, Демберел Ооржак (Новая Волна), Светлана Пырескина, София Кальчева, Антон Алфер, Анна Скороходова и многие другие.