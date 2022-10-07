20–23 октября 2022 года в КВЦ «Экспофорум» состоится осенний сезон международной выставки лёгкой и текстильной промышленности «Индустрия моды», сообщает компания «Фарэкспо».

В выставке принимают участие компании-производители и дилеры женской и мужской одежды, трикотажа, верхней одежды, аксессуаров и другой продукции легпрома из разных городов России, Белоруссии, Монголии и Китая.

Впервые в выставке принимают участие бренды «Альфа Мануфактура», Imsa, Ludmila Romanova, «Бобруйсктрикотаж», C&D Products, Quality Goods Company, производители одежды из Кировской области – Sunnyhouse, Bergamo, Tanita.

Белорусские компании «Ачоса», «Овал» (ТМ Gerry Ross), «Галантея» и другие представят мужскую и женскую одежду и кожгалантерею. Коллекции, отвечающие последним тенденциям и высоким стандартам качества, покажут компании Hanbogd Kashmere, Palla, «Елизавета», «Агата», «Образ», «Мерселис», ТД «Империал». Продукцию аксессуарной группы предлагают Sumkov, Nina Vikont, Perchatki-Lux, «Мир красоты», «Леди 5» и другие компании.

В рамках деловой программы выставки пройдут семинары, лекции и мастер-классы от экспертов в области моды, стиля, fashion-маркетинга и психологии. Часть мероприятий разработана и подготовлена партнёром выставки – Ассоциацией спикеров Санкт-Петербурга.

В программе:

Юлия Карагодина расскажет о трендах в одежде сезона осень-зима 2022/23.

Сергей Батанов проведёт семинар о формировании торговой стратегии в fashion-индустрии.

Мария Рогожина прочитает доклад «Известный бренд или образ на вашем товаре: как работает и что даёт производителю одежды лицензирование брендов?».

Ирен Андруцкая расскажет об устойчивом развитии, повестки ESG в fashion-ритейле.

Анастасия Бердникова проведёт семинар «Сервис «Лицом к клиенту». Пять правил, которые помогут вам превратить покупателя в партнёра».

Юлия Колобова расскажет о секретах эффективных продаж и ответит на вопрос «Как быстрее достичь поставленной цели? Пять важных шагов».

Ирина Пищук проведёт семинар «Как увеличить продажи в четыре раза за 1,5 года, внедряя fashion-маркетинг грамотно».

Юлианна Матусевич расскажет о маркетинге без бюджета и пошаговом запуске кросс-маркетинга и партнёрских продаж.

Анастасия Романенко проведёт семинар «Каналы продвижения «модного» бизнеса в России 2022».

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 (м. «Московская»), Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Все дни работы выставки от станции метро «Московская» (Московский пр., д. 197) до входа в павильон и обратно курсируют бесплатные автобусы-шаттлы. Время проведения: 20–23 октября 2022 года, ежедневно с 10:00 до 18:00.