В сентябре бренд Андрея Артемова вернулся к прежнему названию: вместо сокращенного WOS теперь снова Walk of Shame со старым логотипом — его придумал десять лет назад дизайнер Паша Миляков, ориентируясь на титры эротических фильмов 1980-х.

бренд вернулся к названию Walk of Shame, поэтому в новой коллекции SS 2023 акцент сделан на старом логотипе бренда, референсом для которого в свое время послужили титры из эротических фильмов 80-х.

Это лого появилось на спортивных вещах коллекции: хлопковом худи, свитшоте, футболках, спортивных брюках, а также на холщовом тоуте. Футболки и рубашки снова представлены в укороченных версиях, а в костюмной группе появился кроп-жакет с мини-юбкой в нескольких цветах — голубом и красном ситце в мелкий цветочек. Вельветовая капсула из широких брюк, объемной рубашки и юбки дополнена красной вышивкой в виде логотипа бренда.

Особое место в коллекции занимает линейка с вечерними нарядами: в ней представлено архивное полупрозрачное платье с зеркалами, прозрачный мерцающий комплект из рубашки и юбки миди и черное платье в пол с вырезами на талии.

Лукбук снимала фотограф Маша Попова, а стилизовала Света Вашеняк.