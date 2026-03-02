В центре Москвы, в винном бистро Single, актриса Светлана Степанковская («Фарма», «Первый номер», «Жизнь по вызову») отметила свой 40-летний юбилей в формате дружеского музыкального квартирника и выступила перед близкими друзьями с сольной программой. Хитом вечера была ее авторская песня «Маяки», которую Светлана несколько раз пела на бис.

Ведущим дня рождения стал певец, солист группы «Revoльvers» Алексей Елистратов, бэк-вокал — Полина Лурие. За этот вечер Степанковская сменила два наряда: встречала гостей именинница в длинном черном платье, расшитом камнями от бренда Svale, а для выступления переоделась в дерзкое мини от White Lily.

Поздравить Светлану Степанковскую пришли:

Максим Стоянов, Женя Малахова, Яна Крайнова, Кирилл Мелехов, Юлия Волкова, Екатерина Молоховская, Светлана Брюханова, Анастасия Гребенкина, Алена Чехова, Наталья Гнеушева, Влад Прохоров, Гера Иващенко, Евгения Попова, Денис Казьмин, Владимир Снежин, Светлана Пырескина, Елена Новикова, Валя Свале, Никита Кузьмин-NickRin, Андрей Золотарев и мн.др.

Фото Ксения Угольникова