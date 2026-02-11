belle you представляет Love Story — капсулу ко Дню всех влюбленных, созданную для тех, кто выбирает внимание к себе, честность в ощущениях и свободу проживать чувства в своем ритме.

Love Story — это история про заботу, которая начинается изнутри. Про комфорт без компромиссов и про маленькие, но важные радости, которые наполняют день теплом. Остаться дома, выбрать мягкую пижаму, замедлиться, написать письмо близкому или провести время наедине с собой и городом — эта капсула напоминает, что повод для заботы о себе не обязательно искать. Его можно создавать самостоятельно, в любом настроении и в любой день.

Парные пижамы из бамбука — бестселлер belle you

В основе Love Story — бамбуковые пижамы, один из бестселлеров belle you, теперь представленный и в мужской версии. Модели выполнены из трикотажного бамбука с добавлением эластана: материал отличается высокой мягкостью, шелковистой фактурой и хорошей воздухопроницаемостью, поддерживая комфортный микроклимат тела в течение дня и ночи. Полотно мягко адаптируется к телу, сохраняет форму и ощущение свежести, а эластан отвечает за эластичность и стабильную посадку. Продуманные лекала, свободные силуэты и лаконичные линии делают пижамы универсальными — для отдыха дома, неспешных выходных и спокойных утренних ритуалов.

Мужская линия выполнена в благородных оттенках серого и зеленого меланжа. Универсальные посадки, мягкие фактуры и выверенный крой обеспечивают комфорт для ежедневной носки, а визуальная созвучность с женскими моделями позволяет создавать спокойные парные образы.

Кружево Lace Flower: легкость и функциональность

Love Story дополняет линия белья из эластичного трикотажного кружева Lace Flower с деликатным цветочным узором. Кружево выполнено без подкладки и с минимальным количеством швов, что сохраняет ощущение легкости и не утяжеляет посадку. Мягкая резинка под грудью, регулируемые бретели и выверенные формы обеспечивают комфортную поддержку и адаптацию к телу — для ежедневной носки без давления и жесткости.

Шифон с авторским мотивом: выразительный акцент

В капсулу также вошли из шифона в мятном и лиловом оттенках с авторским вышитым цветком — символом весны. Легкая полупрозрачная ткань мягко струится, создавая ощущение движения и невесомости, а деликатный блеск добавляет глубину фактуре. Вышитый цветок становится тонким акцентом, который задает настроение. В линейке представлены разные формы — от бюстгальтеров с треугольными чашками и V-образным декольте до комбинаций на тонких бретелях, чтобы можно было выбрать комплект под свое состояние и ритм дня.

Love Story от belle you — про состояние. Про мягкость к себе, уважение к своим желаниям и ценность простых, тихих моментов. Про бестселлеры, к которым хочется возвращаться, и заботу, которая остается с вами каждый день.