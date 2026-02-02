Международный конкурс «Поколение NEXT» завершил прием заявок 23 января 2026 года. Было подано 229 заявок, из них 211 допущено к участию в конкурсе. По номинациям заявки распределились следующим образом: Арт-текстиль – 32, Пром-текстиль – 22, Коллекция – 33, Обувь и аксессуары – 30, Модель одежды – 24, Модная графика – 51, Фотография – 13, Фирменный стиль – 4, Полиграфия – 2.

Экспертное жюри оценило проекты. В участию в Финале приглашены 21 проект в номинации Арт-текстиль, 12 проектов в номинации Пром-текстиль, 20 проектов в номинации Коллекция, 16 проектов в номинации Обувь и аксессуары, 11 проектов в номинации Модель одежды, 22 проекта в номинации Модная графика, 8 проектов в номинации Фотография, 4 проекта в номинации Фирменный стиль, 2 проекта в номинации Полиграфия.

Художественный руководитель конкурса Майя Кузнецова:

В этот раз, как и всегда, много интересных работ. У нас обновился состав школ-участников. Помимо СПбГУПТД, СПГХПА им. Л. Л. Штиглица, РГХПУ им. С. Г. Строганова, РГУ им. А. Н. Косыгина постоянными участниками становятся колледжи КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова, ИШО СПбГУПТД, колледж РГУ им. А. Н. Косыгина. Отлично заявили о себе студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Костромского государственного университета и Новосибирский технологический институт (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина. А еще у нас есть участники, которых мы будем приветствовать в финале в четвертый раз! Такая приверженность – высшая оценка нашему Конкурсу.

Стоит отметить, что в номинацию Арт-текстиль снова подано больше работ, чем в Пром-текстиль, и, на мой взгляд, проекты в первой номинации интереснее. Промышленные принты заметно проще в рисунке и традиционнее в сюжетах, чем можно было наблюдать раньше, но и в этой номинации есть мощные профессионально сделанные проекты, и это радует. Хочется порекомендовать студентам и преподавателям смелее экспериментировать с графикой, искать новые пластические решения. Нужно следить за художественными процессами и выставками и повсюду искать вдохновение. В Арт-текстиле наравне с традиционными техниками, которым студенты и преподаватели ищут новое применение, много экспериментов в техниках ткачества, и есть отличные интерпретации традиционных техник в новых формах применения.

Все номинации, связанные с костюмом, всегда вызывают особый интерес, потому что молодые дизайнеры остро чувствуют настроение времени и успешно генерируют моду. В этом сезоне больше экспериментальных моделей и коллекций, стилистический вектор сменился, и «русская тема» почти ушла. Помимо проектов дизайнеров в этом году в финал прошли работы будущих конструкторов одежды, так что конкурс расширяется и в этом.

Направление Графический дизайн заняло достойное место на конкурсе, мы снова выставим графику студентов различных школ, и это очень широкий диапазон стилей и техник. Фотография также стала одним из сильных направлений нашего конкурса, в этот раз проекты очень сильные. Приятно за этим наблюдать. Фирменный стиль и полиграфия тоже будут представлены. Как всегда – выбор победителей еще впереди, и конкуренция высока.

Поздравляем авторов и руководителей! В ближайшее время на e-mail, указанные в анкете, мы отправим письма с инструкцией для приглашенных в финал.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО «ФАРЭКСПО» в 2009 году. Цель проекта – содействие усилению позиций отечественных дизайнеров и производителей модных товаров: выявление талантливых студентов и перспективных молодых дизайнеров для обеспечения кадрового резерва легпрома, вовлечение их в профессиональную среду и поддержка на этапе построения карьеры. Конкурс проводится дважды в год в формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики в рамках международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды». Финалисты конкурса – студенты и выпускники более 45 вузов и ссузов России, Беларуси и других стран. Деловая программа и финал освещаются СМИ. Победители и лауреаты успешно работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

С 2024 года финал конкурса проходит в рамках Форума креативной молодежи с расширенной деловой программой мастер-классов, круглых столов и презентаций. Тема 2026 года: Будущее моды и мода будущего – новые материалы, технологии, тренды, формы и образы. Организаторы уверены: даже если мода обращается за вдохновением к прошлому, она обновляет его и делает современным, молодые дизайнеры остро чувствуют время и впитывают инновации, поэтому именно они во многом определяют будущее.

Организаторы Форума и Конкурса: ВО «ФАРЭКСПО», дирекция Международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды».

Эксперты конкурса: Майя Кузнецова (художественный руководитель конкурса Поколение NEXT, автор и руководитель проекта Студия искусства костюма АРТИЗИА), Ирина Селюта (директор модного дома Lilia Kisselenko), Илья Тихонов (руководитель и создатель объединенной редакции и рекламного агентства Modanews.ru + moda247.ru, вице-президент Федерации мода.рф), Валентина Кузнецова (главный редактор РИА Мода, вице-президент Федерации мода.рф), Антон Алфер (генеральный директор ALFER.GROUP, президент Федерации мода.рф), Максим Крылов (эксперт арт-кластера «Таврида», член экспертного совета «Росмолодёжь»), Алёна Марычева (создатель брендов A.M.D.DESIGNER, победитель международных конкурсов, эксперт и спикер всероссийских и федеральных проектов в области дизайна, автор и преподаватель курсов по дизайну), Юлия Колобова (Совладелец B2B платформы «Модный magazin»), Ольга Чашникова (генеральный директор ООО «Волтри»), Христина Высоцкая (художник текстиля, куратор, искусствовед, исследователь, эксперт в области современного художественного текстиля, лауреат международных премий и конкурсов, член Белорусского союза художников и международной ассоциации Европейская текстильная сеть (Австрия), доцент Белорусской государственной академии искусств, преподаватель Европейской школы дизайна интерьера и декорирования "Design&Dеcor School".Минск, Беларусь), Карина Андреева (руководитель Центра прикладных компьютерных технологий АССОЛЬ, САПР).

Партнеры Конкурса: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, РГХПУ им. С. Г. Строганова, ИВГПУ, riamoda.ru, modanews.ru, moda247.ru, В2В платформа «Модный magazin», Выставка «Текстильлегпром», ТМ Pantone, Центр проектирования "АССОЛЬ", Свердловский камвольный комбинат, ХБК «Шуйские ситцы», ООО "Волтри", деловой журнал Success world fashion.ru, moda.ru, мода.рф, alfer.group, комьюнити.рф, конкурс.рф.

Время проведения Форума и финала Конкурса: 19–22 марта 2026 года.

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1.

Положение о Конкурсе: https://pokolenienext.org/info/polozhenie/

Подробная информация о Форуме и Конкурсе на сайте pokolenienext.org