Стильное и трогательное событие февраля пройдет в Гостином дворе. Здесь с 13 по 15 февраля 2026 года состоится выставка «Лучшие собаки и кошки России» — настоящий парад чемпионов, где встречаются безупречный экстерьер, звездный статус и безграничная любовь к питомцам.

Это не просто выставка, а итог целого сезона. Здесь коронуют абсолютных чемпионов национального рейтинга «Лучшие собаки России» среди десятков тысяч претендентов и назовут имена лучших заводчиков и хендлеров страны. Прошедший год побил все рекорды: в отборе участвовало почти 20 000 собак 294 пород! В финал вышли 3008 элитных питомцев, которые и поборются за главные титулы.

Впрочем, конкурс — лишь часть программы. Кульминацией светской части станет фотовыставка «У любви четыре лапы» авторства известного фотографа Михаила Стенина. Его проект, представленный при поддержке компании «Валта Пет Продактс» и сообщества «Хвост Ньюс», — портреты знаменитостей со своими питомцами. На снимках — не постановочные кадры, а подлинная драматургия отношений, радость и искренняя привязанность. В звездный состав вошли: Александр Розенбаум, Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Михаил Горевой, Сергей Бадюк, Анна Ардова, дизайнер Виктория Андреянова и многие другие. Их питомцы, безусловно, тоже претендуют на звание иконы стиля.

На выставке покажут главных героев сезона. Это абсолютный чемпион 2025 года — ризеншнауцер Глорис Рангоут с феноменальным результатом в 1089 баллов (заводчик — Ольга Селиверстова). Самые популярные породы (третий год подряд задающие тренд): вельш корги пемброк, кавалер кинг чарльз спаниель и лабрадор ретривер. И звезду кошачьего мира — абиссинского кота Дарлен Флёр Далмор Блэк, чемпион мира по версии WCF. Россия, как страна — мировой лидер по числу кошек, достойно представлена в международных рейтингах.

В программе трех дней предусмотрены бизнес-сессии и развлечения для всей семьи:

· 13 февраля: Открытие с деловой программой о современных трендах pet-индустрии, развитии pet-friendly среды и ветеринарии. А также — эффектные служебные соревнования команд МВД, ФСИН и Росгвардии и умилительная выставка котят и щенков.

· 14 февраля: Идеальный способ отметить День всех влюбленных — среди красоты и грации. В программе конкурсы и шоу-программы

· 15 февраля: Финал. Определение и награждение лучших собак и кошек страны — кульминация выставки.

Это мероприятие для тех, кто ценит безупречный стиль, красоту чистых пород и считает питомцев полноправными членами общества и семьи. На выставке «Лучшие собаки и кошки России» будет модно, звездно и очень душевно.