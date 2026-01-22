К новому юбилейному сезону выставочная платформа CPM – Collection Première Moscow подходит бессменным флагманом делового мира индустрии моды России и Центральной Азии. Площадка дважды в год объединяет около тысячи компаний-участников и двадцати тысяч ретейлеров и других игроков рынка. Ключевая функция проекта остается неизменной – развитие деловых связей, обмен знаниями и сбор предзаказов. Формирование экспозиции предстоящего сезона идет полным ходом.

Ядро выставки – стенды с коллекциями будущего сезона Осень-зима 2026/27 от производителей из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Китая, Индии, Колумбии и европейских стран таких как Италия, Франция, Испания, Греция и многих других. Хедлайнерами в сегменте женской и мужской одежды CPM являются такие бренды как Kisselenko, Dreams by Alena Akhmadullina, Eleganzza, Alexander Bogdanov, Vira Plotnikova, Savage, Business Line, Hass, First in Space, LeseL и другие; а в сегменте нижнего белья, одежды для дома и фитнеса dreams by CPM – Tezido, Le Journal Intime, а также международные марки, представляемые компаниями Caterina Group, El Punto, Sollery Fashion, Niada Showroom и многие другие.

Важную роль играет раздел CPM shop & retail solutions с селекцией производителей торгового оборудования, технологий и упаковки для магазинов, а также сервисов – от логистики и финансов до дизайн-проектирования, брендинга и ароматизации ретейл пространств. Передовыми разработками в этой области игроки делятся и в собственных корнерах, и в рамках бизнес-сессий RFRF Workshops.

Деловой форум индустрии моды Russian Fashion Retail Forum, проходящий в рамках CPM, собирает более 200 топ-спикеров, значительная часть из которых работает в смежных сферах, таких как банки и инвестфонды, PR- и HR-агентства, брокеридж торговой недвижимости и управление ТЦ, логистика и e-commerce и многое другое. В ходе стратегических сессий гости могут сверяться с данными ведущих аналитиков из Fashion Consulting Group, “РБК Исследований рынков”, Data Insight, FashionBuzz, “Династии”, K&P Agency, международных тренд-бюро Carlin Creative Trend Bureau (Франция), FutureSnoops (США) и Trendsite (Великобритания), Ассоциации РАФИ, Института Beinopen, ведущих ретейл-игроков и успешных брендов.

Важным компонентом выставки являются и показы CPM fashion stage, расписание которых включает яркие монобрендовые и сборные подиумные презентации десятков брендов из России и других стран. Площадка уже ни раз становилась дебютной для выхода новых игроков на рынок, поэтому к программе модных шоу проявляют интерес не только байеры и журналисты, но и многие публичные персоны из сфер театра, кино, музыкальной сцены, инфлюенсеры, стилисты и другие.

Предстоящий 45-й сезон международной выставки CPM – Collection Première Moscow состоится в МВЦ “Крокус Экспо” в Москве с 17 по 20 февраля 2026 года. Российские и международные бренды одежды, нижнего белья и аксессуаров представят коллекции Осеньзима 2026/27.

* Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте cpm-moscow.com