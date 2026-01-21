Легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino и автор культового оттенка Rosso Valentino, умер в возрасте 93 лет в своей резиденции в Риме. По сообщениям фонда и близких, дизайнер ушел из жизни мирно, в окружении семьи и друзей.

Валентино был одним из тех кутюрье, кто сформировал представление о современной роскоши: его платья для первых леди, королевских особ и голливудских актрис десятилетиями задавали стандарты красной дорожки. Его уход окончательно подводит черту под эпохой классической высокой моды, выросшей на эстетике старого Рима и парижских ателье.

Основные факты о Валентино

- Полное имя: Валентино Клименте Лудовико Гаравани, родился в Италии и стал одним из самых узнаваемых дизайнеров мира.

- Начинал карьеру в Париже, работая у Жана Дессе и Ги Лароша, откуда привез в Рим культуру высокой моды и открыл собственный дом на Via Condotti в 1959 году.

- Первой крупной победой стал показ во Флоренции в 1962 году, после которого о Valentino заговорил международный модный истеблишмент.

- В 1967 году представил знаменитую «Белую коллекцию», посвященную Жаклин Кеннеди; свадебное платье для ее брака с Аристотелем Онассисом стало одной из самых обсуждаемых работ дизайнера.

- Создал фирменный оттенок **Rosso Valentino** — особый оранжево‑красный тон, идеально «читающийся» на красных ковровых дорожках и ставший ДНК бренда.

- В 1978 году запустил первый аромат Valentino, а в 1982 году по приглашению Дианы Вриланд показал кутюрную коллекцию в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

- Работал с королевскими семьями, первыми леди и крупнейшими кинозвездами, превратив свои платья в символ статуса и безупречной элегантности.

- В январе 2008 года официально ушел из собственного модного дома, сохранив за собой статус живой легенды и занимаясь выставками, проектами и костюмами для оперы «Травиата» в 2016 году.

Эстетика и наследие

- Силуэт Валентино — это чистые линии, безупречный крой и подчеркнутая женственность, всегда балансирующая между сдержанностью и театральностью.

- Белые и красные вечерние и свадебные платья Valentino стали визуальным кодом европейской и голливудской элиты второй половины XX века.

- Дом Valentino по-прежнему остается одним из ключевых участников парижской недели высокой моды, а его архивные образы продолжают вдохновлять современных дизайнеров и стилистов.