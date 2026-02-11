7 февраля в Гостином дворе на VI выставке-форуме «Уникальная Россия» в рамках проекта Этноподиум бренд «Душегрея» представил эффектное дефиле коллекции «Вечорка» — с капсулой «Масленица» под музыку композитора Алексея Палагина.

Открыла показ актриса театра и кино Екатерина Копанова вместе с дочерью Елизаветой — в колоритных кокошниках и в образах, которые идеально считываются как «праздничный городской фольклор»: струящиеся плиссированные юбки, тёплые куртки с выразительными принтами и оригинальными акцентами. Кстати, капсула «Масленица» — не только подиумная история: Екатерина носит её уже несколько месяцев.

Главные модные акценты капсулы «Масленица»:

Красный — главный герой, цвет торжественности и энергии.

Чёрно-белая графика — для тех, кто любит контраст и чистые линии.

Графичная вышивка — точный декоративный штрих без перегруза.

Пейсли — орнаментальный тренд, который добавляет образам глубину и ритм.

В линейке — пальто разных силуэтов, нарядные куртки и комфортные комбинезоны: вещи, в которых легко чувствовать себя «на выход», не теряя удобства. Statement outerwear здесь — ключ к образу: один яркий верх задаёт тон всему комплекту и работает как самый эффектный аксессуар сезона. А красный в прочтении «Душегреи» — это тот самый power color, который мгновенно собирает настроение и делает любой выход заметным.

Показ, прошедший по приглашению Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров, стал ярким финальным аккордом осенне-зимнего сезона и красивым прологом к Масленице, весне и тёплым месяцам.

Фотографии – Дима Бабушкин и Юлия Ханина