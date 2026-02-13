17 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» тихо откроются двери 45-го сезона Collection Première Moscow — ведущей выставки модной индустрии в России и Центральной Азии. Вместе с ней dreams by CPM соберут профессионалов B2B-сферы: дизайнеров, байеров и ритейлеров. Здесь, в павильоне №3, с 17 по 20 февраля, развернётся пространство для знакомства с новыми коллекциями осень-зима 2026/27.

Открытие первого дня отметит подиумный показ коллекции питерского МОДНОГО ДОМА ТАТЬЯНЫ ПАРФЁНОВОЙ и её линии HOME. Впервые этот уважаемый российский бренд представит себя на CPM — и в формате шоу, и через стенд.

Более 700 брендов предложат ретейлерам обновления в женской, мужской и детской одежде, нижнем белье, homewear, фитнесе, аксессуарах, обуви. Не обойдут вниманием и торговую упаковку с оборудованием.

Деловой форум Russian Fashion Retail Forum объединит свыше 200 спикеров. В спокойных стратегических сессиях участники обсудят тренды с аналитиками, международными бюро и лидерами рынка.

На dreams by CPM царит атмосфера бельевой изысканности: новинки lingerie, подиумные презентации, RFRF Dialogue. Байеров ждёт шоу от EL PUNTO и тренд-зона от Carlin Creative Trend Bureau.

Сегмент CPM shop & retail solutions охватит услуги для ритейла — от оборудования и упаковки до стратегий, мерчандайзинга и инноваций. 16 сессий RFRF Workshop поделятся аналитикой и реальными примерами.

Подиумы CPM fashion stage заполнят монобрендовые и сборные показы марок из России и других стран.

Присоединяйтесь с 17 по 20 февраля. Онлайн-регистрация: cpm-moscow.com