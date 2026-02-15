Основанный в 1978 году Тициано и Лучаной Мейни в Реджелло, бренд Cuoieria Fiorentina вырос из традиций флорентийских кожевников — ремесла, в котором ценятся время, точность и уважение к материалу. Именно Флоренция с её многовековой культурой ручной работы сформировала философию итальянского бренда, где качество кожи, тщательная обработка и внимание к каждой строчке становятся частью эстетики.

Новая коллекция сезона весна–лето 2026 продолжает эту линию, представляя аксессуары, в которых ощутимы опыт мастеров и живая фактура кожи. Мягкие поверхности, выверенные пропорции, аккуратные швы и продуманная отделка создают ощущение тактильной глубины и визуальной чистоты. Каждая сумка становится продолжением индивидуального стиля — сдержанного, утончённого и выразительного одновременно. В формах и деталях отражается образ героини Cuoieria Fiorentina: современной и элегантной, глубоко связанной с традицией, но уверенно живущей в настоящем.

Бренд выстраивает тонкий диалог между актуальными силуэтами и флорентийским наследием, находя гармоничный баланс между функциональностью и эстетикой. Cuoieria Fiorentina создаёт аксессуары вне времени — вещи, которые ценят прикосновение, раскрываются в процессе носки и подчёркивают естественную элегантность и характер.