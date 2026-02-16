Tilda Jewelry – бренд минималистичных украшений из серебра и золота. Самое универсальное, что только можно представить, и те самые украшения, которые легко вписываются в любой гардероб и остаются уместными в самых разных ситуациях. Так, двойное биколорное кольцо-нимб из серебра с позолотой – тренд, который постепенно становится классикой. В этом украшении как будто сошлись две противоположности – холодное массивное и угловатое кольцо, которое по дизайну больше подходит мужчинам, и тонкое круглое более женское колечко.

Еще один ювелирный тренд, ставший обязательным must-have - колье-галстук, из серебра с кругом или с бриллиантом. Кто сказал, что галстук должен быть только в мужском гардеробе? Новая версия галстука Tilda Jewelry из тонких цепочек образует аккуратные линии, которые соединяются в один завершенный круг – символ баланса и гармонии. Цепь и браслет Tilda Jewelry из серебра с замком тогл органично дополняют коллекцию и подойдут в том числе для парного подарка.