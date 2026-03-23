О том, как меняется отношение к купальникам и почему они всё чаще переходят из отпускного чемодана в повседневный гардероб, рассказывает Дарья Грибенникова, креативный директор Marc & André.

MODA.RU:

Дарья, многие по-прежнему считают, что купальник нужен только на отпуск у моря. Откуда взялся этот стереотип?

Дарья:

Он идёт из времени, когда поездка на море была редким событием — раз в несколько лет. Купальник тогда воспринимался как вещь «на вырост», на особый случай. Но жизнь изменилась: у нас появились термы, загородные спа-отели, аквапарки, велнес-курорты. Появились новые форматы отдыха у воды — короткие, но частые. Поэтому купальник перестал быть сугубо летним предметом — это уже часть активного городского ритма, как кроссовки или лёгкий плащ.

MODA.RU:

Получается, поводов надеть купальник стало заметно больше?

Дарья:

Конечно. Если посчитать, наберётся немало ситуаций: выходные в термах, день рождения подруги в спа, визит всей семьёй в аквапарк, корпоратив в отеле с бассейном, регулярные тренировки в фитнес-клубе. В сумме это десяток и больше выходов в год, не включая отпуск. При таком ритме странно считать купальник чем‑то второстепенным — он становится рабочей вещью.

MODA.RU:

Что важно учитывать при выборе купальника, если он нужен не только для моря?

Дарья:

В первую очередь — посадка и качество материалов. Купальник должен хорошо сидеть, не терять форму, не становиться полупрозрачным на ярком или искусственном свете, не требовать постоянных поправок. Особенно если речь о формате активного отдыха — с детьми, на аттракционах или в бассейне. Это уже не столько про моду, сколько про комфорт и свободу движений.

MODA.RU:

Вы упомянули отдых с детьми. Это, наверное, отдельная история?

Дарья:

Да, семейный отдых у воды — особый жанр. Там невозможно просто лежать у бассейна: нужно двигаться, играть, сопровождать ребёнка. В таких условиях даже мелкие неудобства становятся ощутимыми. Поэтому купальник должен быть функциональным, устойчивым и при этом эстетичным.

MODA.RU:

И как быть с ситуациями, где важен внешний вид — спа с подругами или корпоратив с бассейном?

Дарья:

Это как раз те случаи, о которых часто забывают. Мы тщательно подбираем наряд для ресторана, но редко задумываемся, как будем выглядеть в спа или на тимбилдинге у воды. Хотя именно там особенно важно чувствовать себя уверенно и естественно. Поэтому стоит выбирать купальник, который подходит на разные случаи — не только для моря или пляжа, но и для любых водных активностей.

MODA.RU:

И всё‑таки — как убедить себя не отложить покупку до отпуска?

Дарья:

Просто подумайте, сколько раз в году вы бываете у воды. Скорее всего, чаще, чем кажется. Хороший купальник прослужит не один сезон, не выгорит и не потеряет форму. Красивые и удобные вещи — это не роскошь, а элемент личного комфорта и уверенности. Море ведь можно ждать, но удовольствие от жизни — нет.