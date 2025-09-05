Комплект: Для вас осень — это тактильные ощущения. Пальто из твида безупречного кроя, бархатные брюки свободного силуэта, шелковые блузы с жабо. Ваш стиль — это инвестиция в вещи, которые будут с вами годами. Ничего кричащего, только безмолвная роскошь.