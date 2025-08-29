В Москве 13-14 октября пройдет Форум-выставка и премия “Многогранность”. Это специализированное деловое мероприятие для профессионалов индустрии событийного туризма, где происходит непосредственное знакомство между представителями индустрии гостеприимства, культуры, бизнеса и лучшими организаторами и подрядчиками из разных стран.

В этом году “Многогранность” пройдет уже в 3-й раз и соберет в Дворце культур более 1000 профессионалов индустрии событийного туризма: площадки, компании по организации мероприятий, туристические агентства, корпорации, сервисных агрегаторов, представителей регионов и дружеских стран, инвесторов и спонсоров, а также ведущих предпринимателей и экспертов в сфере организации мероприятий, туризма и гостеприимства, деловых объединений, руководителей профильных федеральных ведомств, глав регионов, руководителей муниципальных и региональных органов власти.

В расписании форума-выставки 4 трека:

1) Образовательная программа, где 25 топовых спикеров поделятся своими практиками и кейсами.

2) Mice бизнес-воркшоп, где представители событийной и туристской индустрии смогут познакомиться лично и договориться о сотрудничестве.

3) Выставка решений и технологий, где компании и регионы презентуют свои возможности для коллабораций.

4) Питчи продюсеров - это возможность для событийных проектов получить финансирование от профессиональных инвесторов и спонсоров.

Вместе с тем, все участники, которые подадут заявки на участии в премии до 1

сентября, соберутся вечером 13 октября, чтобы узнать лучших на торжественной

церемонии. Среди номинантов администрации регионов и стран, показывающих свои

событийные возможности, а также подрядчики и площадки, без которых не обходится

ни одно крупное мероприятие: кейтеринговые службы, технические директоры,

флористические бюро, художники по свету, креаторы, площадки для мероприятий,

агентства по подбору персонала, фото/видео продакшны, организаторы бизнес игр,

ведущих мероприятий, авиакомпаний и другие представители индустрии.

Победители получат статуэтки, дипломы, а все номинанты смогут рассказать о себе и

получить размещение информации о своей деятельности на сайте в течение всего

следующего года. Премия представляет собой рейтинг компаний и экспертов, которыйсосредоточен вокруг оценки потенциала представителей событийного туризма, что позволяет наладить нетворкинг высокого уровня между заказчиками и исполнителями

внутри индустрии и независимо от масштаба каждой компании.

«В отрасли есть несколько общепризнанных премий для заказчиков и агентств. Вместе с тем до “Многогранности” отсутствовала одна общая премия, в которой бы могли бы принять участие подрядчики, без которых не обходится ни одно крупное событие: от кейтеринга до технического обеспечения и площадки. Наша премия поддержит лучших поставщиков, повысит рейтинг компаний, валидирует игроков рынка и станет инструментом, который помогает заказчикам с выбором самых ответственных исполнителей» - резюмирует Юлия Жоля, генеральный продюсер форума, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Для того, чтобы принять участие, достаточно заполнить форму на официальном сайте премии.

Организатор форум-выставки и премии “Многогранность” - НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий).

НАОМ - это некоммерческая организация (eventros.ru), основанная в 2008 году с целью развития российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий, а также защиты интересов российской событийной индустрии, распространения актуальных знаний и установления единых стандартов ведения бизнеса. НАОМ объединяет российские компании, обладающие безупречной репутацией, богатым опытом и высоким профессионализмом. В состав ассоциации входят более 180 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных мероприятий, фестивалей, а также поставщиков соответствующих услуг.

Премия «Многогранность» (award.mnogogrannost.ru) — это первая премия событийной индустрии для подрядчиков и площадок. Это профессиональный рейтинг для всех, кто воплощает в реальность смелые идеи от креативной и событийной индустрий. В первый раз премия прошла в 2023 году и за 3 года стала неотъемлемой частью жизни событийной индустрии России. “Многогранность” каждый год представляет участникам возможность громко заявить о себе в профессиональной среде.

Форум-выставка “Многогранность” - это форум-выставка для профессионалов индустрии организации мероприятий, гостеприимства и туризма, главной целью, которой является создание пространства, где страны, регионы и площадки раскрывают свой туристический потенциал через событие мирового уровня.