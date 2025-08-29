В Москве 13-14 октября пройдет Форум-выставка и премия “Многогранность”. Это специализированное деловое мероприятие для профессионалов индустрии событийного туризма, где происходит непосредственное знакомство между представителями индустрии гостеприимства, культуры, бизнеса и лучшими организаторами и подрядчиками из разных стран.
В этом году “Многогранность” пройдет уже в 3-й раз и соберет в Дворце культур более 1000 профессионалов индустрии событийного туризма: площадки, компании по организации мероприятий, туристические агентства, корпорации, сервисных агрегаторов, представителей регионов и дружеских стран, инвесторов и спонсоров, а также ведущих предпринимателей и экспертов в сфере организации мероприятий, туризма и гостеприимства, деловых объединений, руководителей профильных федеральных ведомств, глав регионов, руководителей муниципальных и региональных органов власти.
В расписании форума-выставки 4 трека:
1) Образовательная программа, где 25 топовых спикеров поделятся своими практиками и кейсами.
2) Mice бизнес-воркшоп, где представители событийной и туристской индустрии смогут познакомиться лично и договориться о сотрудничестве.
3) Выставка решений и технологий, где компании и регионы презентуют свои возможности для коллабораций.
4) Питчи продюсеров - это возможность для событийных проектов получить финансирование от профессиональных инвесторов и спонсоров.
Вместе с тем, все участники, которые подадут заявки на участии в премии до 1
сентября, соберутся вечером 13 октября, чтобы узнать лучших на торжественной
церемонии. Среди номинантов администрации регионов и стран, показывающих свои
событийные возможности, а также подрядчики и площадки, без которых не обходится
ни одно крупное мероприятие: кейтеринговые службы, технические директоры,
флористические бюро, художники по свету, креаторы, площадки для мероприятий,
агентства по подбору персонала, фото/видео продакшны, организаторы бизнес игр,
ведущих мероприятий, авиакомпаний и другие представители индустрии.
Победители получат статуэтки, дипломы, а все номинанты смогут рассказать о себе и
получить размещение информации о своей деятельности на сайте в течение всего
следующего года. Премия представляет собой рейтинг компаний и экспертов, которыйсосредоточен вокруг оценки потенциала представителей событийного туризма, что позволяет наладить нетворкинг высокого уровня между заказчиками и исполнителями
внутри индустрии и независимо от масштаба каждой компании.
«В отрасли есть несколько общепризнанных премий для заказчиков и агентств.
Вместе с тем до “Многогранности” отсутствовала одна общая премия, в которой бы
могли бы принять участие подрядчики, без которых не обходится ни одно крупное
событие: от кейтеринга до технического обеспечения и площадки. Наша премия
поддержит лучших поставщиков, повысит рейтинг компаний, валидирует игроков
рынка и станет инструментом, который помогает заказчикам с выбором самых
ответственных исполнителей» - резюмирует Юлия Жоля, генеральный продюсер
форума, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).
Для того, чтобы принять участие, достаточно заполнить форму на официальном сайте премии.
Организатор форум-выставки и премии “Многогранность” - НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий).
НАОМ - это некоммерческая организация (eventros.ru), основанная в 2008 году с целью развития российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий, а также защиты интересов российской событийной индустрии, распространения актуальных знаний и установления единых стандартов ведения бизнеса. НАОМ объединяет российские компании, обладающие безупречной репутацией, богатым опытом и высоким профессионализмом. В состав ассоциации входят более 180 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных мероприятий, фестивалей, а также поставщиков соответствующих услуг.
Премия «Многогранность» (award.mnogogrannost.ru) — это первая премия событийной индустрии для подрядчиков и площадок. Это профессиональный рейтинг для всех, кто воплощает в реальность смелые идеи от креативной и событийной индустрий. В первый раз премия прошла в 2023 году и за 3 года стала неотъемлемой частью жизни событийной индустрии России. “Многогранность” каждый год представляет участникам возможность громко заявить о себе в профессиональной среде.
Форум-выставка “Многогранность” - это форум-выставка для профессионалов индустрии организации мероприятий, гостеприимства и туризма, главной целью, которой является создание пространства, где страны, регионы и площадки раскрывают свой туристический потенциал через событие мирового уровня.