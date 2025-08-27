Дубайский шоколад стал одним из главных трендов в современном обществе. В настоящий момент о нем говорят все, кто разбирается в первоклассных кондитерских изделиях. Сейчас дубайский шоколад продолжает оставаться ключевой интернет-сенсацией, собирая миллионы просмотров и репостов.

В чем заключается особенность дубайского шоколада расскажет Основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Хачинян Георгий

Дубайский шоколад является синонимом высокого качества и уникального вкуса. Для его изготовления используют самое лучшее сырье и, как правило, три весьма редких и ценных ингредиента – тесто катаифи, густую пасту из кунжутных семян (тахини) и фисташки. Также в зависимости от разновидности шоколада в него добавляют тертые орехи, кардамон или шафран.

В миллионных видео, где знаменитые люди наслаждаются вкусом популярнейшего десерта, можно услышать характерный хруст, за что как раз отвечает тончайшее жареное тесто катаифи, входящее в состав шоколада. По виду и текстуре оно напоминает вермишель и превосходно дополняет начинку и сироп. В тандеме с фисташкой пресное тесто придает сладости характерный восточный вкус.

Почему дубайский шоколад такой дорогой

Причина высокой стоимости шоколада состоит не только в его «трендовости», которую подхватил весь мир, но и в других важных факторах.

Во-первых, дубайский шоколад предлагает ценителям сладостей, действительно, качественные ингредиенты. Кроме того, огромную роль в формировании стоимости играют премиальные компоненты: турецкие фисташки, настоящий шоколад и уникальные добавки.

Вторым фактором выступает ручная работа с применением сложных технологий, что тоже требует установления определенной цены.

Третьим моментом является раскрученность тренда, поскольку дубайский шоколад завирусился в сети еще с 2024 года, а за его продвижение в России отвечают первые селебрити.

В-четвертых, дубайский шоколад является эксклюзивной продукцией, поэтому бренд устанавливает высокий ценник на оригинальный продукт.

В итоге серьезный маркетинг вкупе с качеством и уникальным составом превращает дубайский шоколад в феномен, о котором говорят все. В ближайшее время он не планирует сдавать свои позиции. Каждый человек, мечтающий прикоснуться к роскоши и почувствовать себя королем жизни, хотя бы один раз непременно приобретет эксклюзивный продукт, чтобы почувствовать себя героем арабской сказки.

Реально ли сделать дубайский шоколад дома

Дубайский шоколад можно сделать и дома. Это реальная задача, с которой справятся люди, имеющие определенные представления о создании кондитерских изделий. Ничего сверхъестественного в подобной задаче нет. Разумеется, что желающим понадобится позаботиться о соответствующих ингредиентах, которые должны быть хорошего качества.

Также стоит учитывать, что начинки в домашнем шоколаде предполагается максимально много, что является отличительной фишкой продукта. Это важный момент. Начинка должна стекать при надкусывании. Некоторые ингредиенты, например, тесто катаифи можно заменить вафельной крошкой, а фисташки приличного качества, которые для оригинала заказывают в Турции и Иране, вполне под силу найти и в России.